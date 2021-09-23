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تايوان تطلب الانضمام إلى مجموعة تجارية مما يشكل صدامًا محتملاً مع الصين

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 09:41 ص
بوابة الفجر
منار طارق
قال مسؤولون في مجلس الوزراء، اليوم الخميس، إن تايوان تقدمت بطلب للانضمام إلى مجموعة تجارية من 11 دولة في المحيط الهادئ، مما يشكل صدامًا محتملًا مع بكين المنافسة حول وضع ديمقراطية الجزيرة.

قال جون دينج، الوزير بدون حقيبة، إن طلب تايوان للانضمام إلى الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة العابرة للمحيط الهادئ CPTPP قد يتعطل إذا قبلت الصين، التي تقدمت بطلب الأسبوع الماضي، أولًا. يشمل الاتفاق، الذي بدأ سريانه في 2018، اتفاقيات حول الوصول إلى الأسواق، وحركة العمالة والمشتريات الحكومية. ومن بين الأعضاء الآخرين أستراليا وكندا واليابان والمكسيك وسنغافورة ونيوزيلندا.

ويزعم الحزب الشيوعي الحاكم في البر الرئيسي أن تايوان جزء من أراضيه ويقول إن حكومته المنتخبة ليس لها الحق في إقامة علاقات خارجية. وقال دنغ في مؤتمر صحفي "الصين كانت تعرقل فرص تايوان في الساحة الدولية.. إذا انضمت الصين قبل تايوان، فإنها ستعرض طلب تايوان للخطر."

كانت اتفاقية CPTPP هي شراكة عبر المحيط الهادئ، وهي مجموعة روج لها الرئيس آنذاك باراك أوباما. انسحب خليفته، دونالد ترامب، في عام 2017. ولم يعد الرئيس جو بايدن. وقد تم حكم الصين وتايوان بشكل منفصل منذ أن سيطر الحزب الشيوعي على البر الرئيسي في عام 1949 في أعقاب حرب أهلية. لديهم علاقات تجارية واستثمارية واسعة ولكن لا توجد علاقات رسمية.

وقال دينغ إن "وضع تايوان كدولة ديمقراطية واقتصاد سوق يجب أن يكون في صالحها. تتبع تايوان والصين أنظمة تنظيم مختلفة. نحن اقتصاد سوق متكامل. لدينا الديمقراطية وسيادة القانون تدعمنا. قوانيننا شفافة للجميع ".

الكلمات المفتاحية

تايوان الصين إلى الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادئ

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