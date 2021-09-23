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الري تواصل الإعداد لأسبوع القاهرة الرابع للمياه فى أكتوبر

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 09:42 ص
الري
الري
مصطفى الملاح
عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري إجتماعا مع أعضاء اللجنة العلمية لأسبوع القاهرة للمياه والمشكلة برئاسة الدكتور عبد القوي خليفة الأستاذ بجامعة عين شمس ووزير مرافق مياه الشرب والصرف الصحي الأسبق.

وتوجه "عبدالعاطي" بالشكر لأعضاء اللجنة على مجهوداتها في مراجعة الأبحاث العلمية المقدمة هذا العام والتي اتسمت بالتنوع والجودة العالية، كما توجه بالشكر أيضًا للفريق المعاون من اللجنة المنظمة على المجهود الكبير في مراجعة وتقييم الأبحاث والتي تمت من خلال منصة تم إنشائها خصيصًا لأول مرة لتلقي الأبحاث ومراجعتها.

ترشيح 37 بحث للنشر من خلال مجلة المركز القومي لبحوث المياه

وقال وزير الري إنه تم ترشيح 37 بحث للنشر من خلال مجلة المركز القومي لبحوث المياه، مؤكدًا أنه تم إختيار عدد من الأبحاث لعرضها خلال فعاليات أسبوع القاهرة الرابع للمياه.

أسبوع القاهرة الرابع للمياه

الجدير بالذكر أنه من المقرر عقد أسبوع القاهرة الرابع للمياه خلال الفترة من 24 - 28 أكتوبر القادم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تحت عنوان "المياه والسكان والتغيرات العالمية: التحديات والفرص".

وضع قضية المياه على رأس أولويات الأجندة السياسية

ويأتي هذا الحدث الهام في إطار إهتمام الدولة بموضوع المياه ووضعه على رأس أولويات الأجندة السياسية ومن أهم مقتضيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وتتويجًا لدور مصر الإقليمي الرائد سواء في المنطقة العربية أو الأفريقية.

الهدف من الأسبوع

ويهدف الأسبوع للتوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات التي تطرأ على العالم من تغير متسارع في استخدامات الأراضي والمناخ وكذا النظم الهيدرولوجية، مما جعله محور دعم واهتمام كافة المعنيين بالمياه إقليميًا ودوليًا.

مشاركة واسعة من الوزراء والوفود الرسمية وكبار المسئولين في قطاع المياه

ومن المنتظر أن يشهد الأسبوع مشاركة واسعة من الوزراء والوفود الرسمية وكبار المسئولين في قطاع المياه وكذلك مشاركة لفيف من العلماء والمنظمات والمعاهد الدولية ومنظمات المجتمع المدني والسيدات والمزارعين والقانونيين من مختلف دول العالم.

تنظيم العديد من الجلسات رفيعة المستوى مثل جلسة

وسيتم خلال الأسبوع تنظيم العديد من الجلسات رفيعة المستوى مثل جلسة للإعداد "لمؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة الشاملة لعقد المياه 2023 "، والاجتماع المشترك لوزراء المياه والزراعة في الدول العربية، والاجتماع المشترك لكبار المسئولين بوزارات المياه والزراعة في الدول العربية، وعدد من الأحداث الجانبية من أهمها المنتدى الرابع للشباب الأفارقة المتخصصين في المياه، ومنتدى حوكمة المياه والاستثمار الأوروبي، ومنتدى الاستثمار الأفريقي الأوروبي، وورشة عمل تمويل مشروعات المياه التي ينظمها بنك الاستثمار الأوروبي.

كما يقام على هامش الأسبوع معرضًا لتكنولوجيا الري الحديث والري الذكي وأساليب إعادة استخدام المياه وتقنيات معالجة المياه.
الري تواصل الإعداد لأسبوع القاهرة الرابع للمياه فى أكتوبر
الري تواصل الإعداد لأسبوع القاهرة الرابع للمياه فى أكتوبر
الري تواصل الإعداد لأسبوع القاهرة الرابع للمياه فى أكتوبر
الري تواصل الإعداد لأسبوع القاهرة الرابع للمياه فى أكتوبر
الري تواصل الإعداد لأسبوع القاهرة الرابع للمياه فى أكتوبر
الري تواصل الإعداد لأسبوع القاهرة الرابع للمياه فى أكتوبر

الكلمات المفتاحية

وزير الري المركز القومي لبحوث المياه الري إسبوع القاهرة للمياه أخبار الري

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