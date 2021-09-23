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شاهد.. ما قاله وزير الخارجية عن أزمة سد النهضة

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 09:56 ص
سامح شكري
سامح شكري
هدى عبدالرازق
كشف سامح شكري، وزير الخارجية، آخر تطورات ملف سد النهضة، قائلا إن البيان الرئاسي لمجلس الأمن بشأن أزمة سد النهضة يؤكد على ضرورة التوصل لإتفاق قانوني ملزم في إطار مدة محددة، وبشكل سريع، وهذا هو ما تسعى له مصر.

وأشار "شكري"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "سكاي نيوز"، مساء الأربعاء، إلى أن مصر تتطلع أن يتخذ الرئيس الكونغولي القرار والدعوة باستئناف مفاوضات سد النهضة، مضيفا أن مصر أثبتت حسن نيتها، واستعدادها للتفاوض، ولكن التفاوض لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية..

وأضاف أن دعم المجتمع الدولي لحل أزمة سد النهضة لا غنى عنه، حيث أن ما نستمع إليه في إطار اللقاءات الثنائية هو تفهم كامل للطبيعة الوجودية لمياه النيل بالنسبة لدولتي المصب مصر والسودان، وأهمية التوصل إلى إتفاق.

وتابع: "نحن لا نطالب بالخروج عن قواعد القانون الدولي والممارسات التي تتبعها العديد من الدول التي تدير أنهار مشتركة".

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مصر لكونغو سد النهضة سامح شكري ازمة سد النهضة اثيوبيا

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