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موعد مباراة النصر والباطن في الدوري السعودي والقناة الناقلة

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 09:46 ص
النصر
النصر
أميرة محمود
يستعد فريق النصر لخوض مباراة نارية أمام نظيره الباطن، اليوم الخميس، على ملعب مرسول بارك، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

موعد مباراة النصر والباطن في الدوري السعودي والقناة الناقلة
ويسعى العالمي للفوز على الباطن لتعويض الهزيمة القاسية التي تعرض لها الجولة الماضية على يد الاتحاد، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويحتل النصر المركز الثامن من جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 6 نقاط، فيما يتواجد الباطن في المركز الثالث عشر برصيد 5 نقاط.

وتنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات "SSC" المالكة لحقوق البث الحصري لمباريات الدوري السعودي للمحترفين.

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