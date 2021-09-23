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السبت المقبل.. وائل الفنشي يحيي حفلاً غنائياً في ساقية الصاوي

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 10:04 ص
وائل الفشني
وائل الفشني
بسمة عادل
يستعد الفنان وائل الفشني لإحياء حفلاً غنائياً يوم السبت المقبل في ساقية الصاوي بالزمالك، ومن المقرر أن يقدم خلاله مجموعة من أغانيه المميزة. 

ومن أشهر أغنياته تتر مسلسل "الغروب"، كنت فين يا وعد تتر مسلسل "طايع"، حارة الحر تتر مسلسل "البداية"، ما تدمعيش يا أماى تتر مسلسل "الإختيار".

يذكر أن آخر أعمال الفنان وائل الفشني أغنية "إفرح" مع المطرب أحمد سعد وهي من كلمات وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقى لخالد نبيل.

الكلمات المفتاحية

وائل الفنشي حفل وائل الفنشي في ساقية الصاوي

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