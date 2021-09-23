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موعد مباراة الهلال والشباب في الدوري السعودي

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 09:51 ص
الهلال
الهلال
أميرة محمود
ينتظر عشاق الكرة السعودية ديربي ناري يجمع بين فريق الهلال ونظيره الشباب، اليوم الخميس، على ملعب الملك فهد الدولي أبوابه ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

موعد مباراة الهلال والشباب في الدوري السعودي
ويسعى الهلال لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الشباب لمواصلة سلسلة الانتصارات حيث خاض العالمي 4 مباريات في الموسم الجديد من دوري المحترفين، حقق الفوز في 3 لقاءات أمام كلا من؛ الطائي والتعاون والاتفاق، فيما تعادل تمام الباطن.

وعلى الجانب الٱخر خاض الشباب 5 مباريات منذ بداية الموسم في البطولة، فاز في مباراة واحدة أمام الحزم، وتعادل مع الاتفاق وضمك، مقابل هزيمتين أمام أبها والفتح.

ويحتل الهلال المركز الثاني من الدوري السعودي برصيد 10 نقاط، فيما يتواجد الشباب في المركز الحادي عشر برصيد 5 نقاط.

الكلمات المفتاحية

موعد الهلال والشباب الهلال الشباب الدوري السعودي

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