4 أسرار حول وفاة الطفلة ليال "مريضة ضمور العضلات"

الحقنة ليست السبب



وقالت الدكتورة ناجية فهمي، رئيسة اللجنة العليا لأمراض العضلات، إن الطفلة ليال تلقت حقنة علاج ضمور العضلات يوم 3 أغسطس الماضي قبل بلوغها العامين، وسبق ذلك توقيع الكشف الطبي عليها وتقييم كامل لحالتها انتهى إلى استعدادها لتلقي الحقنة.



وفي تصريحات تليفزيونية، أضافت ناجية الطفلة كان لديها تشوهات بسيطة في عظام الصدر، وحالة البلع ليها تكن جيدة، ولكنها كانت تخضع لتحاليل معملية وكشف كل أسبوع والحقن مر بسلاسة تامة.



ذكرت رئيس اللجنة العليا لأمراض العضلات، أن الحقن مر عليه أكثر من شهر ونصف، ولو كانت الحقنة سببًا في وفاتها لما انتظرت كل هذه المدة، وهذا ليس دفاع عن الدواء أو الشركة ولكن حتى لا يحدث لبس لدى المواطنين، مشيرة إلى أن آثار الحقنة على تحسن حالة المريض لا تظهر قبل 3 أو 6 أشهر.



الطفلة لم تتوفى بمعهد ناصر



وقال مسئولوا معهد ناصر إن الطفلة ليال كان عمرها سنة و11 شهرا، ولم تتوفى داخل معهد ناصر وكانت حالتها مستقرة خلال فترة تواجدها في المعهد، وقامت بالمتابعة مرتين فى المعهد وفعليا حدث استجابة بالقيام بتحريك زراعها وقدرتها على الإمساك بالأشياء.



تقييم لجنة علاج ضمور العضلات



كان قد صرح الدكتور هانى طاهر، عضو اللجنة العليا لعلاج ضمور العضلات بوزارة الصحة، فى وقت سابق إن الطفلة "ليال" التى حصلت على حقنة العلاج الجينى، عُرضت على لجنة والتى قررت أحقيتها فى الحصول على العقار الجينى لتحقن بها.



شارقة أثناء الطعام



وقالت تقارير إن الطفلة ليال توفت فى أثناء تعرضها لـ"شارقة" أثناء تناول الطعام ولم تستطع الأسرة إنقاذها، وفارقت الحياة قبل وصولهم المستشفى، والطفلة كانت تتابع جلسات المتابعة بعد الحقن الجيني بمركز ضمور العضلات بمعهد ناصر كل أسبوع، وقد تحسنت تحاليلها بشكل ملحوظ وبدأت عضلاتها بالتحسن النسبي.



شغلت الطفلة المصابة بضمور العضلات ليال أحمد العزب جمهور السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة بعد وفاتها، الأمر الذي أدى إلى محاولة الرأي العام للوصول إلى سبب وفاة الطفلة.وتلقت ليال الحقنة الأغلى في العالم، من خلال مبادرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لعلاج مرضى ضمور العضلات، يوم 3 أغسطس الماضي، بمركز علاج الضمور العضلي الشوكي في مستشفى معهد ناصر.