Advertisements

4 أسرار حول وفاة الطفلة ليال "مريضة ضمور العضلات"

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 09:58 ص
وفاة الطفلة ليال
وفاة الطفلة ليال
محمد العطار

شغلت الطفلة المصابة بضمور العضلات ليال أحمد العزب جمهور السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة بعد وفاتها، الأمر الذي أدى إلى محاولة الرأي العام للوصول إلى سبب وفاة الطفلة.

وتلقت ليال الحقنة الأغلى في العالم، من خلال مبادرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لعلاج مرضى ضمور العضلات، يوم 3 أغسطس الماضي، بمركز علاج الضمور العضلي الشوكي في مستشفى معهد ناصر.

الحقنة ليست السبب

وقالت الدكتورة ناجية فهمي، رئيسة اللجنة العليا لأمراض العضلات، إن الطفلة ليال تلقت حقنة علاج ضمور العضلات يوم 3 أغسطس الماضي قبل بلوغها العامين، وسبق ذلك توقيع الكشف الطبي عليها وتقييم كامل لحالتها انتهى إلى استعدادها لتلقي الحقنة.

وفي تصريحات تليفزيونية، أضافت ناجية الطفلة كان لديها تشوهات بسيطة في عظام الصدر، وحالة البلع ليها تكن جيدة، ولكنها كانت تخضع لتحاليل معملية وكشف كل أسبوع والحقن مر بسلاسة تامة.

ذكرت رئيس اللجنة العليا لأمراض العضلات، أن الحقن مر عليه أكثر من شهر ونصف، ولو كانت الحقنة سببًا في وفاتها لما انتظرت كل هذه المدة، وهذا ليس دفاع عن الدواء أو الشركة ولكن حتى لا يحدث لبس لدى المواطنين، مشيرة إلى أن آثار الحقنة على تحسن حالة المريض لا تظهر قبل 3 أو 6 أشهر.

الطفلة لم تتوفى بمعهد ناصر

وقال مسئولوا معهد ناصر إن الطفلة ليال كان عمرها سنة و11 شهرا، ولم تتوفى داخل معهد ناصر وكانت حالتها مستقرة خلال فترة تواجدها في المعهد، وقامت بالمتابعة مرتين فى المعهد وفعليا حدث استجابة بالقيام بتحريك زراعها وقدرتها على الإمساك بالأشياء.

تقييم لجنة علاج ضمور العضلات
 
كان قد صرح الدكتور هانى طاهر، عضو اللجنة العليا لعلاج ضمور العضلات بوزارة الصحة، فى وقت سابق إن الطفلة "ليال" التى حصلت على حقنة العلاج الجينى، عُرضت على لجنة والتى قررت أحقيتها فى الحصول على العقار الجينى لتحقن بها.

شارقة أثناء الطعام

وقالت تقارير إن الطفلة ليال توفت فى أثناء تعرضها لـ"شارقة" أثناء تناول الطعام ولم تستطع الأسرة إنقاذها، وفارقت الحياة قبل وصولهم المستشفى، والطفلة كانت تتابع جلسات المتابعة بعد الحقن الجيني بمركز ضمور العضلات بمعهد ناصر كل أسبوع، وقد تحسنت تحاليلها بشكل ملحوظ وبدأت عضلاتها بالتحسن النسبي.

الكلمات المفتاحية

وفاة الطفلة ليال مريضة ضمور العضلات وفاة الطفلة ليال ضمور العضلات الفجر الطفلة ليال

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يحسم موقفه النهائي من ضم بن شرقي

منذ حوالي 14 ساعة

نجم ريال مدريد يدرس الرحيل في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. موقف رئيس برشلونة من بيان كومان

منذ 38 دقيقة

عاجل.. ارتفاع جديد في إصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة حول رحيل بيرسي تاو عن الأهلي

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل - أول رد فعل من موسيماني تجاه عقوبة الخطيب

منذ حوالي 14 ساعة

حصيلة لقاحات كورونا في مصر.. متحدث الصحة يكشف التفاصيل (فيديو)

منذ ساعتين و 35 دقيقة

تعرف على تفاصيل أزمة تجديد عقد نجم الزمالك

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل - نجم الأهلي يُفجر أزمة كبرى

منذ حوالي 15 ساعة

برشلونة يحسم مصير كومان

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - كارتيرون يتخذ قرارًا هامًا في الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. حسام البدري يفجر مفاجأة كبرى

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا بشأن صفقته الجديدة

منذ حوالي 11 ساعة

مهند لاشين يكشف مفاجأة في انتقاله للزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي يحسم مصير موسيماني

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - أخر تطورات تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

طبيب: حقنة الـ 2 مليون دولار تنقذ المريض من الموت وتؤخذ مرة واحدة

مدير وحدة أمراض الأعصاب بجامعة عين شمس: لدينا طموح مصري لانتاج أدوية ضمور العضلات

تفاصيل أول دواء لعلاج ضمور العضلات في مصر

"الصحة": استقبلنا 14 حالة تعاني من مرض ضمور العضلات تحت سن العامين

الصحة: استجابة الأطفال لعلاج الضمور "مُرضية" وخط ساخن للإبلاغ (فيديو)

عضو لجنة علاج ضمور العضلات: حقن الحالة الثانية في مبادرة الرئيس غدًا

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:59 م

عاجل.. حسام البدري يفجر مفاجأة كبرى

عاجل - نجم الأهلي يُفجر أزمة كبرى

08:01 م

عاجل - أول رد فعل من موسيماني تجاه عقوبة الخطيب

09:05 م

مهند لاشين يكشف مفاجأة في انتقاله للزمالك

04:00 م

الأهلي يحسم مصير موسيماني

07:34 ص

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

Advertisements