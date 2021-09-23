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في 7 خطوات.. تفاصيل عقد الاختبارات لطلاب الصف الرابع الابتدائي

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 09:54 ص
بوابة الفجر
تستعد وزارة التربية والتعلم والتعليم الفني لتقديم الاختبارات لطلاب الصف الرابع الابتدائي مع بداية العام الدراسي الجديد بطريقة مختلفة تطبق لأول مرة، وتستعرض بوابة "الفجر" في السطور التالية، تفاصيل عقد الاختبارات لطلاب الصف الرابع الابتدائي:

تفاصيل عقد الاختبارات لطلاب الصف الرابع الابتدائي في 7 خطوات 

- تقسم الاختبارات إلى ثلاثة اختبارات في الفصل الدراسي الواحد.

- الاختبار الأول يأتي بعد انتهاء شهر من الدراسة.

- الاختبار الثاني يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الثاني.

- الاختبار الأخير يكون في نهاية الفصل الدراسي.

- يحصل الطالب في نهاية الفصل الدراسي على مجموع الاختبارات الثلاثة.

 -تُطبق الاختبارات ثلاث مرات في كل فصل دراسي.

- يُطبق الاختباران الأول والثاني نواتج التعلم المستهدفة فى الفترة الزمنية المخصصة لكل منهما على حدة (الشهر الأول والشهر الثاني من الفصل الدراسي.

- الاختبار النهائي على نواتج التعلم للفصل الدراسي بالكامل.

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