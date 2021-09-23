11,603 إصابات جديدة و811 وفاة بكورونا في المكسيك

سجلت السلطات الصحية فى المكسيك، 11 ألفًا و603 إصابات جديدة بـ فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، إضافة إلى 811 حالة وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وفي تقرير لوزارة الصحة المكسيكية عن الوضع الوبائى، أكدت أن حصيلة الإصابات الكلية بـ كورونا فى البلاد ارتفعت إلى ثلاثة ملايين و597 ألفًا و168 حالة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 273 ألفًا و391 حالة.

وكانت الولايات المتحدة تصدرت دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.