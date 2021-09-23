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عاجل.. السيسي يكرم اللاعبين واللاعبات المحققين لميداليات في دورة الألعاب البارالمبية

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 10:02 ص
عبدالفتاح السيسي
عبدالفتاح السيسي
هدى عبدالرازق
صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يكرم صباح اليوم بقصر الاتحادية اللاعبين واللاعبات والمدربين المحققين لميداليات في دورة الالعاب البارالمبية طوكيو ٢٠٢٠".

والجدير بالذكر أنه أقيمت احتفالية كبيرة لتكريم أبطال مصر البارالمبيين المشاركين في دورة طوكيو2021، بحضور الدكتورة سونيا عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة، الدكتور عمرو حداد مساعد وزير الشباب والرياضة للتنمية الرياضية، الدكتورة حياة خطاب رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، الدكتور جمال شعبان رئيس مجلس الأمناء بمؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة والدكتور أحمد فاروق العضو المنتدب لشركة امتنان، ولفيف من القيادات والشخصيات العامة.

وذلك في إطار استراتيجية التنمية المستدامة 2030 التي تدعم الرياضة كحق للجميع والتي تتبانها مؤسسات المجتمع المدني في دعم متحدي الإعاقة ودمجهم في المجتمع وتوفير الفرص المتكافئة لهم والتي أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن أهمية مسؤولية المجتمع المدني وإعلان 2022 عام المجتمع المدني.

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