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اسعار الخضروات والفاكهة في الاسواق اليوم الخميس 23سبتمبر 2021
الخميس 23/سبتمبر/2021 - 09:40 ص
الفجر الاقتصادي
سجلت اسعار الخضروات والفاكهة في مصر، اليوم الخميس، حالة من التباين تشهدها على مدار الايام الماضية.
أسعار الخضروات:
وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 3 و5 جنيهات، والبطاطس بين 4 جنيهات
و6.5 جنيه، والبصل بين 2.25 و 3.5 جنيه، بزيادة 75 قرشا، و الكوسة بين 2.5 و5.5
جنيه، والفاصوليا بين 5 و9 جنيهات، بتراجع 4 جنيهات، والباذنجان البلدي بين 1.5
جنيه و4 جنيهات، والفلفل الرومي البلدي بين 3 و5 جنيهات، والفلفل الحامي البلدي بين
2 جنيه و4 جنيهات، والملوخية بين 2 و2.5 جنيه، بزيادة جنيه.، والخيار البلدي بين
2.5 جنيه و5 جنيهات.
أسعار الفاكهة:
البرتقال الصيفي بين 6 و9 جنيهات.
الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات.
الكانتلوب بين 4 و8 جنيهات.
الجوافة بين 4 و8 جنيهات.
المانجو العويس بين 19 و25 جنيها.
المانجو الزبدية بين 14 و20 جنيها.
المانجو البلدي بين 9 جنيهات و15 جنيها