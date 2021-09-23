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اسعار الخضروات والفاكهة في الاسواق اليوم الخميس 23سبتمبر 2021

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 09:40 ص
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي

سجلت اسعار الخضروات والفاكهة في مصر،  اليوم الخميس، حالة من التباين  تشهدها على مدار الايام الماضية.

 

أسعار الخضروات:

وتراوح  سعر كيلو  الطماطم بين 3 و5 جنيهات، والبطاطس بين 4 جنيهات و6.5 جنيه، والبصل بين 2.25 و 3.5 جنيه، بزيادة 75 قرشا، و الكوسة بين 2.5 و5.5 جنيه، والفاصوليا بين 5 و9 جنيهات، بتراجع 4 جنيهات، والباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و4 جنيهات، والفلفل الرومي البلدي بين 3 و5 جنيهات، والفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات، والملوخية بين 2 و2.5 جنيه، بزيادة جنيه.، والخيار البلدي بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 6 و9 جنيهات.
الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات.
الكانتلوب بين 4 و8 جنيهات.
الجوافة بين 4 و8 جنيهات.
المانجو العويس بين 19 و25 جنيها.
المانجو الزبدية بين 14 و20 جنيها.
المانجو البلدي بين 9 جنيهات و15 جنيها

 

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