اسعار الخضروات والفاكهة في الاسواق اليوم الخميس 23سبتمبر 2021

سجلت اسعار الخضروات والفاكهة في مصر، اليوم الخميس، حالة من التباين تشهدها على مدار الايام الماضية.

أسعار الخضروات:

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 3 و5 جنيهات، والبطاطس بين 4 جنيهات و6.5 جنيه، والبصل بين 2.25 و 3.5 جنيه، بزيادة 75 قرشا، و الكوسة بين 2.5 و5.5 جنيه، والفاصوليا بين 5 و9 جنيهات، بتراجع 4 جنيهات، والباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و4 جنيهات، والفلفل الرومي البلدي بين 3 و5 جنيهات، والفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات، والملوخية بين 2 و2.5 جنيه، بزيادة جنيه.، والخيار البلدي بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 6 و9 جنيهات.

الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الكانتلوب بين 4 و8 جنيهات.

الجوافة بين 4 و8 جنيهات.

المانجو العويس بين 19 و25 جنيها.

المانجو الزبدية بين 14 و20 جنيها.

المانجو البلدي بين 9 جنيهات و15 جنيها