مفاجأة.. موقف رئيس برشلونة من بيان كومان

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن موقف الإسباني خوان لابورتا رئيس برشلونة، بعد البيان الذي قرأه الهولندي رونالد كومان المدير الفني للفريق، خلال المؤتمر الصحفي للقاء قادش مساء اليوم الخميس.





تعرف على موقف كومان بعد البيان الذي أدلى به

ووفقاً لما ذكرته صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن لابورتا قرر الهدوء في الوقت الحالي، وفي انتظار ما سيحدث بعد مباراة قادش.





وأضافت الصحيفة الكتالونية: "النادي كان على علم بالبيان الذي سيدليه كومان خلال تلك المؤتمر، مما جعل المركز الاعلامي للنادي يوصيه بألا يفعل ذلك ويحضر المؤتمر بشكل طبيعي، لكن الهولندي أصر على أنه لا يريد الخضوع للأسئلة لتجنب سوء التفاهم".





وتابعت: "كومان أراد أن يشرح بكلماته ويوضح ما يشعر به".





وأشارت الصحيفة، إلى أنه وفقًا للمصادر داخل النادي، فإن البيان كان قرارًا أحاديًا من جانب كومان، والذي أبلغ اللاعبين بنيته فعل ذلك، لكن هذا لا يعني أن الفريق يوافق على قرار أو كلام كومان.