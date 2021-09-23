Advertisements

تطورات جديدة في أزمة أحمد رفعت مع المصري

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 10:03 ص
أحمد رفعت
أحمد رفعت
محمد نادر
تفاقمت أزمة مغادرة أحمد رفعت، نجم المصري، معسكر فريقه في محافظة بورسعيد.

أزمة في المصري بسبب أحمد رفعت
ووفقاً لما ذكره طارق هاشم عضو مجلس إدارة المصري، فإن إدارة النادي البورسعيدي قررت تطبيق اللائحة على اللاعب، بعد مغادرته للمعسكر بشكل مفاجئ، دون الحصول على إذن من الجهاز الفني بقيادة التونسي معين الشعباني.

وتابع هاشم: "المصري ليس فريقا صغيرا، ولن يصمت أمام محاولات أي لاعب للضغط أو التمرد، وسيطبق اللوائح ويصعد الأمر إذا استمر طويلا".

في المقابل، يتمسك أحمد رفعت بالخروج من النادي والانضمام إلى الصاعد حديثاً للدوري فريق فيوتشر.

كما أكدت بعض المصادر أن إدارة المصري تراجعت عن وعدها بزيادة راتبه السنوي، الأمر الذي أغضب رفعت كثيراً، خاصةً أنه خرج في تصريحات تليفزيونية وأعلن تمسكه بالبقاء.

واعتبر المصدر أن إدارة المصري تحاول تشويه صورة رفعت أمام الجماهير، لكن الأخير "سيوضح كل الأمور في الوقت المناسب".

الكلمات المفتاحية

محافظة بورسعيد المصري أحمد رفعت

أخبار تهمك

عاجل - نجم الأهلي يُفجر أزمة كبرى

منذ حوالي 15 ساعة

نجم ريال مدريد يدرس الرحيل في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. موقف رئيس برشلونة من بيان كومان

منذ 38 دقيقة

عاجل.. ارتفاع جديد في إصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 10 ساعات

مهند لاشين يكشف مفاجأة في انتقاله للزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - أخر تطورات تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - كارتيرون يتخذ قرارًا هامًا في الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا بشأن صفقته الجديدة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة حول رحيل بيرسي تاو عن الأهلي

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. حسام البدري يفجر مفاجأة كبرى

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - أول رد فعل من موسيماني تجاه عقوبة الخطيب

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم موقفه النهائي من ضم بن شرقي

منذ حوالي 14 ساعة

برشلونة يحسم مصير كومان

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يحسم مصير موسيماني

منذ حوالي 3 ساعات

حصيلة لقاحات كورونا في مصر.. متحدث الصحة يكشف التفاصيل (فيديو)

منذ ساعتين و 35 دقيقة

تعرف على تفاصيل أزمة تجديد عقد نجم الزمالك

منذ ساعة و 7 دقيقة

موضوعات متعلقة

خاص.. المصري يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك مع نجم المنتخب الأولمبي

أخبار الأهلي اليوم الأربعاء: الكشف عن حجم إصابة متولي.. حقيقة رحيل أزارو.. أزمة في الأهلي بسبب الصفقة الجديدة

الحرب تشتعل بين الجنايني والغندور والشطب عقوبة التمرد

رمضان صبحي يتمسك بالبقاء في الأهلي

بينهم زيزو.. فيوتشر إف سي يقترب من ضم رباعي الأهلي والزمالك

فيوتشر إف سى يسعى لضم نجوم الأهلي والزمالك

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:59 م

عاجل.. حسام البدري يفجر مفاجأة كبرى

عاجل - نجم الأهلي يُفجر أزمة كبرى

08:01 م

عاجل - أول رد فعل من موسيماني تجاه عقوبة الخطيب

09:05 م

مهند لاشين يكشف مفاجأة في انتقاله للزمالك

04:00 م

الأهلي يحسم مصير موسيماني

07:34 ص

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

Advertisements