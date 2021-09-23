تطورات جديدة في أزمة أحمد رفعت مع المصري

تفاقمت أزمة مغادرة أحمد رفعت، نجم المصري، معسكر فريقه في محافظة بورسعيد.





أزمة في المصري بسبب أحمد رفعت

ووفقاً لما ذكره طارق هاشم عضو مجلس إدارة المصري، فإن إدارة النادي البورسعيدي قررت تطبيق اللائحة على اللاعب، بعد مغادرته للمعسكر بشكل مفاجئ، دون الحصول على إذن من الجهاز الفني بقيادة التونسي معين الشعباني.





وتابع هاشم: "المصري ليس فريقا صغيرا، ولن يصمت أمام محاولات أي لاعب للضغط أو التمرد، وسيطبق اللوائح ويصعد الأمر إذا استمر طويلا".





في المقابل، يتمسك أحمد رفعت بالخروج من النادي والانضمام إلى الصاعد حديثاً للدوري فريق فيوتشر.





كما أكدت بعض المصادر أن إدارة المصري تراجعت عن وعدها بزيادة راتبه السنوي، الأمر الذي أغضب رفعت كثيراً، خاصةً أنه خرج في تصريحات تليفزيونية وأعلن تمسكه بالبقاء.





واعتبر المصدر أن إدارة المصري تحاول تشويه صورة رفعت أمام الجماهير، لكن الأخير "سيوضح كل الأمور في الوقت المناسب".