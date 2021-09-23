لو مصابة بكورونا.. هل ينتقل الفيروس لطفلك أثناء الرضاعة الطبيعية؟

الأم المصابة بكورونا، تكون في حيرة وقلق وخاصة إذا كان طفلها رضيع ويعتمد بشكل كلي على الرضاعة الطبيعية، وتتساءل دوما هل هناك خطورة على طفلها الرضيع وهل ستنقل له الفيروس، أم أنه لا يشكل خطورة عليه، ومن هنا يستعرض موقع "لافام" ما أكدته وزارة الصحة بشأن هذا الأمر.





قالت وزارة الصحة والسكان إنه لا ينتقل فيروس كورونا للطفل الرضيع عن طريق لبن الثدى من الأم المصابة بكورونا، وتتكون لدى الأم أجسام مضادة تنتقل مباشرة لجسم الطفل عن طريق اللبن لتقوى مناعته.



