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لو مصابة بكورونا.. هل ينتقل الفيروس لطفلك أثناء الرضاعة الطبيعية؟

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 10:00 ص
بوابة الفجر
الأم المصابة بكورونا، تكون في حيرة وقلق وخاصة إذا كان طفلها رضيع ويعتمد بشكل كلي على الرضاعة الطبيعية، وتتساءل دوما هل هناك خطورة على طفلها الرضيع وهل ستنقل له الفيروس، أم أنه لا يشكل خطورة عليه، ومن هنا يستعرض موقع "لافام" ما أكدته وزارة الصحة بشأن هذا الأمر.

قالت وزارة الصحة والسكان إنه لا ينتقل فيروس كورونا للطفل الرضيع عن طريق لبن الثدى من الأم المصابة بكورونا، وتتكون لدى الأم أجسام مضادة تنتقل مباشرة لجسم الطفل عن طريق اللبن لتقوى مناعته.

وأوضحت الوزارة أن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا، طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020.

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