زينب غريب عن أحمد حاتم: شخص ذكي ومتواضع جداً

أعربت الفنانة زينب غريب عن سعادتها الكبيرة بالتعامل مع الفنان أحمد حاتم في فيلم "عروستي" الذي يعرض حالياً في السينمات.



وقالت زينب غريب في تصريحات صحفية لها أن الفنان أحمد حاتم زكي وشخص متواضع ومجتهد جداً، لافتة إلى أنها كانت منبهرة بالعمل معه.



فيلم "عروستي" بطولة أحمد حاتم، جميلة عوض، صابرين، محمود البزاوي، زينب غريب، ومروان يونس، من تأليف مصطفى البربري، وإخراج محمد بكير.