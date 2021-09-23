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"الكشف عن المخدرات والسرعة الزائدة".. المرور تواصل حملاتها على الطرق

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 10:11 ص
المرور
المرور
إيمان عبد العاطي
واصلت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء مؤمن الساعدي مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور، الحملات على الطرق الصحراوية والسريعة، الرابطة بين المحافظات، لتحقيق الانضباط المروري، ورصد المخالفات المرورية، والكشف على متعاطي المواد المخدرة، السرعة الزائدة "الرادار"، والحمولة الزائدة، حفاظا على حياة مرتادي الطرق.
تكثيف التواجد المروري
وأكد مدير الإدارة على تكثيف التواجد المروري ونشر الأقوال الأمنية والدراجات البخارية وسيارات الدفع الرباعي وسيارات الإغاثة المرورية على الطرق الصحراوية، السريعة، والطرق الرابطة بين المحافظات، وجميع مداخل ومخارج المحافظات، لضبط المخالفات المرورية، ومواجهة أي أعطال أو حوادث، ويتم الاتصال على رقم ٠١٢٢١١١٠٠٠٠.

الكلمات المفتاحية

حملات مرورية النقل الثقيل المرور القيادة تحت تأثير المخدرات السرعة الزائدة إدارة المرور

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