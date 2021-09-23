بداية من اليوم.. يمكن لطلاب الدبلومات الفنية تسجيل الرغبات عبر هذا الرابط





فتح موقع التنسيق اليوم، الخميس، باب تسجيل الرغبات أما طلاب الدبلومات الفنية، نظام (3- 5) سنوات ودبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام السنتين بعد الثانوية العام الدور الأول عام 2021.





ومن المقرر، أن يتم تسجيل الطالب الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني على الإنترنت، ولسهولة التسجيل توفر بوابة "الفجر" الإلكترونية لقرائها الكرام رابط تسجيل الرغبات، حيث يتم التسجيل اعتباراً من اليوم الخميس الموافق 23/9/2021 ومن المقرر أن يستمر حتى يوم الاثنين الموافق 27/9/2021.





ويتم تسجيل الرغبات من جانب الطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات ونظائرها، دبلوم المدارس الثانوية التجارية الصناعية الزراعية السياحة والفنادق 60% فأكثر، عبر هذا الرابط https://tansik.egypt.gov.eg/application/





ودبلوم المدارس الثانوية الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي ونظائرها دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة التجارية الصناعية السياحة والفنادق الخدمة الاجتماعية، ودبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالى، ودبلوم المدارس الصناعية التجارية السياحة والفنادق والزراعية نظام الخمس سنوات، بجانب دبلوم السالزيان الدون بوسكو ودبلوم المجمع التكنولوجي المتكامل ومركز التكنولوجيا المتميز 60% فأكثر.





أما دبلوم المعاهد الفنية للتمريض "شعبة تمريض" التابعة للجامعات والمعاهد الفنية الصحية فتيات تمريض بشرط اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لذلك بنسبة مئوية 75% فأكثر.





والطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية بمجموع نسبته أقل من 75% حتى 65% يتم تقديم أوراقهم مباشرة بالمعاهد العالية الخاصة للخدمة الاجتماعية حيث يتم قبولهم بالفرقة الثالثة بهذه المعاهد.