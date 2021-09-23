الأرصاد: انخفاض تدريجي في درجات الحرارة اليوم

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس، حيث يسود انخفاضا تدريجيا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء.





وأكدت الأرصاد أنه يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب البلاد.





وعن حالة الطقس ليلا، أشارت الأرصاد إلى أنه يسود طقس لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل الحرارة على كافة الأنحاء.





وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، واضطراب فى الملاحة البحرية على البحر المتوسط، حيث تصل سرعة الرياح من 50 : 60 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 3: 4 أمتار، وفرص أمطار خفيفة لمتوسطة مساء على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة.





وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة.