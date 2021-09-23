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تحطم طائرة تدريب لسلاح الجو الباكستاني

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 10:21 ص
تحطم طائرة - أرشيفية
تحطم طائرة - أرشيفية
وكالات

تحطمت طائرة تدريب تابعة للقوات الجوية الباكستانية، إثر تعرضها لعطل فني شمالي البلاد.

 

وأصدر متحدث باسم القوات الجوية الباكستانية، بيانًا قال فيه: "تحطمت طائرة تدريب تابعة للقوات الجوية الباكستانية خلال مهمة تدريب روتينية" في منطقة مردان بإقليم خيبر بختو نخواه شمال غرب باكستان، مضيفا أن الطيار لقي مصرعه خلال الحادث "لعدم تمكنه من القفز بالمظلة في الوقت المناسب".

 

وكان مسؤول في الشرطة المحلية، أوضح أن الطائرة كانت تنفذ مهمة تدريب روتينية عندما تعرضت لعطل وتحطمت في حقول قرب قرية غانديري، مضيفا أن الطيار قاد طائرته إلى مكان مهجور قرب القرية بعد اكتشاف العطل لتفادي وقوع الضحايا والدمار على الأرض.

الكلمات المفتاحية

سلاح الجو الباكستاني تحطم طائرة باكستان

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