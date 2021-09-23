خلال أسابيع.. وزيرة الصحة تكشف موعد ذروة كورونا بالموجة الرابعة

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن لقاحات كورونا الموجودة في مصر معتمدة من منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى أن لقاح سينوفاك الذي يصنع في مصر وافقت عليه 12 دولة.





وأشارت "زايد"، خلال مؤتمر صحفي لكشف أخر مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر، إلى أن عدد الوفيات بالنسبة لعدد الإصابات في الموجة الرابعة هو أقل عدد وفيات على مدار كل موجات كورونا السابقة وذلك بسبب التوسع في تطعيم المواطنين بلقاح كورونا.



