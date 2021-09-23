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تعرف على موعد العملية الجراحية الثانية للفنانة فاطمة كشري

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 11:16 ص
فاطمة كشري
فاطمة كشري
بسمة عادل
تستعد الفنانة فاطمة كشري لإجراء عملية جراحية ثانية لها بعد تعرضها لأزمة صحية بسبب خطأ طبي.


قالت الفنانة فاطمة كشري في تصريحات صحفية قائله:"أنا الحمد لله كويسة وبطمن جمهوري عليا بس هعمل العملية الثانية قريب، سأذهب يوم الأحد إلى الدكتور الذي يتابع حالتي، ومن المقرر أن أجرى هذه العملية في هذا اليوم، وأطلب من الجمهور الدعاء بالشفاء". 

يذكر أن آخر أعمال الفنانة فاطمة كشري مسلسل "ضل راجل" مع ياسر جلال، ونور، ونرمين الفقي، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح.

الكلمات المفتاحية

ياسر جلال نرمين الفقى مسلسل ضل راجل فاطمة كشري

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