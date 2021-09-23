الإسكان تصدر 20 قراًر إداريا لإزالة التعديات ومخالفات البناء بالمدن الجديدة

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 20 قراراً إدارياً لإزالة التعديات ومخالفات البناء بمدن (بني سويف الجديدة – الوراق الجديدة – القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي "حماية أملاك الهيئة" )، مؤكداً مواصلة وزارة الإسكان، ممثلةً فى أجهزة المدن الجديدة، إزالة جميع أنواع المخالفات والتعديات، بالمدن الجديدة، تطبيقاً للقانون، وحفاظاً على مظهرها الحضاري، ولمنع ظهور أى عشوائيات بها.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه تم إصدار 3 قرارات إدارية لإزالة مخالفات بناء بمدينة بني سويف الجديدة، والمتمثلة في مخالفتي بناء بقطعتي أرض بإبني بيتك2، ومخالفة بناء بقطعة أرض بالحي الأول بالمدينة، وإصدار 16 قراراً إدارياً لإزالة التعديات ومخالفات البناء بالقطاع الأول للساحل الشمالي "حماية أملاك الهيئة"، والمتمثلة في إقامة مبانٍ "دور أرضي" وأسوار وأنشطة أخرى بدون سند ملكية أو تراخيص بناء، كما تم إصدار قرار إداري لإزالة مخالفات بناء بمدينة الوراق الجديدة، والمتمثلة فى البناء بدون ترخيص.

ونصت القرارات التى أصدرها وزير الإسكان، على أن تتولى أجهزة المدن المختصة، بمعاونة كل من شرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالات