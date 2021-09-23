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وزيرة الصحة: هناك دعم كبير من ألمانيا لمصر في توفير اللقاحات

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 11:16 ص
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
منى صموئيل

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، خلال مؤتمر صحفي، بحضور السفير فرانك هارتمان السفير الألماني بالقاهرة، حول سبل التعاون المشترك في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، إن هذا المؤتمر بمثابة رسالة قوية لأحد أمثلة التضامن الدولي في الأزمات، وانعكاس العلاقة الجيدة بين الحكومة المصرية والقيادة السياسية في جمهورية مصر العربية، وبين الحكومة والقيادة السياسية في ألمانيا.
دعم كبير من ألمانيا لمصر
وتابعت وزيرة الصحة، أن هناك دعم كبير من ألمانيا لمصر، ليس الدعم فقط في لقاحات كورونا، ولكن هناك دعم في التكنولوجيا الطبية المتخصصة وتبادل الخبرات بين الدولتين، معقبة: "هذه العلاقات الطيبة أثمرت بكثير من النجاحات".

الكلمات المفتاحية

وزيرة الصحة هالة زايد كورونا السفير الألماني الصحة

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