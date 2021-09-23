Advertisements

رئيس برلمانية الشعب الجمهوري: إقامة معرض "أهلا مدارس" يخفف العبء عن المواطنين

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 11:19 ص
اللواء محمد صلاح
اللواء محمد صلاح
دينا عبد الستار
أشاد اللواء محمد صلاح أبو هميلة، عضو مجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، بإقامة الحكومة متمثلة في وزارة التموين بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك والاتحاد العام للغرف التجارية، معارض " أهلا مدارس " في كافة محافظات الجمهورية، مؤكدًا أنها تخفف العبء على المواطنين في توفير احتياجات أبنائهم.

وأكد أبو هميلة، أن الحكومة حرصت على أن يتوافر بمعرض " أهلا مدارس" كافة الأدوات المدرسية من كشاكيل واقلام وحقائب مدرسية وزي مدرسي وأحذية وغيرها من احتياجات الطلاب بأسعار الجملة بخصم يصل من 20 إلى 50 % في بعض المنتجات، هذا بالإضافة إلى المطهرات والكمامات والأغذية المدرسية من معلبات وغيرها.

وأوضح أبو هميلة، أن هذه المعارض لها أهميتين، أولها: توفير احتياجات المدارس للمواطنين بأسعار تقارب الجملة للتخفيف عن كاهلهم وتخفيف العبء عنهم كنوع من الدعم الحكومي، إضافة إلى أن هذه المعارض أيضا تعتبر تسويقًا جيدًا للمنتجات المحلية وترويجًا لها لبيع منتجات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إضافة إلى جودة المنتجات التي تباع في المعرض لوجود إشراف عليها من قبل التموين وحماية المستهلك.

وأشار رئيس برلمانية الشعب الجمهوري، إلى أنه يتمنى لو تتوافر في كل محافظة أكثر من معرض " أهلا مدارس " بحيث يكون معرض في شمال المحافظة وآخر في جنوبها خاصة المحافظات الكبيرة حتى يستفيد منها الكثير من المواطنين وبالأخص مواطني الطبقات المتوسطة والفقيرة.

الكلمات المفتاحية

مصر مبادرة اهلا مدارس حزب الشعب الجمهوري اهلا مدارس

أخبار تهمك

عاجل - كارتيرون يتخذ قرارًا هامًا في الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يحسم مصير موسيماني

منذ حوالي 5 ساعات

مهند لاشين يكشف مفاجأة في انتقاله للزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل من وزيرة الصحة بخصوص ذروة الموجة الرابعة من فيروس كورونا

منذ نصف ساعة

عاجل - أول رد فعل من موسيماني تجاه عقوبة الخطيب

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة جديدة عن تخفيض عقوبة شيكابالا

منذ ربع ساعة

عاجل.. حسام البدري يفجر مفاجأة كبرى

منذ حوالي 12 ساعة

حصيلة لقاحات كورونا في مصر.. متحدث الصحة يكشف التفاصيل (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. كامافينجا يُطيح بالبلجيكي هازارد خارج تشكيلة ريال مدريد

منذ 36 دقيقة

عاجل - أخر تطورات تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة مدوية بشأن مستقبل الجزيري مع الزمالك

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل - نجم الأهلي يُفجر أزمة كبرى

منذ حوالي 16 ساعة

مدرب بلجيكا يحسم الجدل حول خلافة كومان في برشلونة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة حول رحيل بيرسي تاو عن الأهلي

منذ يوم

برشلونة يستهدف صفقة نارية من يوفنتوس

منذ ساعة و 6 دقيقة

مفاجأة مدوية في قضية النقاز مع الزمالك

منذ 38 دقيقة

موضوعات متعلقة

محافظ الشرقية يفتتح معرض مستلزمات عيد الأضحى بالزقازيق (صور)

"أهلا مدارس".. ماذا يقدم المعرض للمواطنين؟

قبل بداية المدارس.. ننشر أسعار الأدوات المكتبية والحقائب المدرسية بالأسواق

الغرف التجارية: الأسعار أقل بـ 30% في معرض "أهلا مدارس"

بعد افتتاح معرض "أهلا مدارس".. تعرف على أسعار الأدوات المدرسية والمكتبية

محافظ الفيوم يفتتح "معارض أهلا بالمدارس" بأسعار مخفضة للمواطنين (صور)

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:35 ص

عاجل من وزيرة الصحة بخصوص ذروة الموجة الرابعة من فيروس كورونا

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة جديدة عن تخفيض عقوبة شيكابالا

11:52 ص

عاجل.. حسام البدري يفجر مفاجأة كبرى

11:59 م

مفاجأة مدوية في قضية النقاز مع الزمالك

11:29 ص

عاجل - نجم الأهلي يُفجر أزمة كبرى

08:01 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements