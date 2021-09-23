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وزيرة الصحة: جاهزون لدعم أفريقيا بلقاحات كورونا خلال أسابيع

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 11:21 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إنه سيتم افتتاح خط مصنع فاكسيرا الثاني بالعجوزة، وسيصل حجم الإنتاج اليومي إلى مليون جرعة.

وأشارت "زايد"، خلال مؤتمر صحفي لكشف أخر مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر، إلى أن مصر ستلبي كل طلبات الدول الأفريقية الراغبة في توريد لقاحات لهم، معلقة: "سنكون جاهزين لدعم الدول الأفريقية بلقاحات كورونا خلال شهر ونصف".

وأضافت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أن هناك توجيهات رئاسية من الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم الدول الأفريقية في الحصول على لقاح كورونا.

والجدير بالذكر، أن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، صرح أن الدولة المصرية استقبلت الأربعاء 1.5 مليون جرعة من لقاح استرازينيكا مقدمة من الحكومة الألمانية.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية، إنه بنهاية هذا الأسبوع سيتم استقبال 5 مليون جرعة من لقاح استرازينيكا من دول مختلفة.

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وزيرة الصحة هالة زايد لقاحات السيسي افريقيا أخبار مصر

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