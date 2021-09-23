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النائب العام يلتقي عضوات النيابة عقب انتهاء دورة تأهيلهن

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 11:23 ص
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
مـروة هيـكل
وجَّه «السيد المستشار النائب العام» «معهدَ البحوث الجنائية والتدريب» بإعداد برنامجًا تدريبيًّا لتأهيل عضوات النيابة العامة قبل بدء مباشرتهن أعمالهن؛ فأُعِدَتْ لهن دورة تأسيسية خلال الفترة من الرابع حتى الثاني والعشرين من شهر سبتمبر الجاري بإجمالي اثنتين وسبعين ساعة تدريبية على أيدي قيادات وأعضاء بالنيابة العامة، دُربن خلالها على كافَّة أفرع القوانين الجنائية المختلفة، فضلًا عن اطلاعهن على خبرات عملية متنوعة في كافة نواحي العمل؛ للنهوض بكفاءاتهن الفنية والإدارية.
زيارة لبعض المؤسسات المعاونة
وكانت قد تضمنت هذه الدورة التأسيسية زيارة لبعض المؤسسات المعاونة، أولها «الأكاديمية الوطنية للتدريب»، حيث تلقين بها على مدار يومين برنامجًا تدريبيًّا حول مهارات الإدارة المتعلقة بالتعامل مع المواطنين، والتقين خلالها «بالدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية»، والتي أثنت على التعاون البنَّاء بين «النيابة العامة» و«الأكاديمية الوطنية للتدريب»، وأعربت عن اعتزازها بلقاء أول عضوات معينات «بالنيابة العامة».

كما تضمنت الدورة زيارة كافَّة إدارات «مصلحة الطب الشرعي» من: تشريح، ومعامل كيماوية، وأبحاث التزييف والتزوير، إذ حضرت العضوات تشريحًا في إحدى القضايا المتداولة حاليًّا، والتقين «بالدكتور أيمن حسان كبير الأطباء الشرعيين».

واختتمت الزيارات الميدانية بزيارة «قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية»، حيث تفقدت العضوات الإدارات المختلفة بالقطاع، ومنها «إدارة الأدلة الجنائية ومسرح الجريمة»، والتقين «باللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام».
تفاصيل اللقاء
هذا، وقد التقى «المستشار النائب العام» اليومَ الأربعاء، عضوات النيابة العامة بعد انتهاء برنامج الدورة التأسيسية، وناقشهن في تفاصيله وملاحظاتهن عليه، وأوجه استفادتهن منه، وقد أبدين له في ختام اللقاء رغباتهن في محالِّ العمل التي يتطلعن إليها في «النيابة العامة».
النائب العام يلتقي عضوات النيابة عقب انتهاء دورة تأهيلهن
النائب العام يلتقي عضوات النيابة عقب انتهاء دورة تأهيلهن
النائب العام يلتقي عضوات النيابة عقب انتهاء دورة تأهيلهن
النائب العام يلتقي عضوات النيابة عقب انتهاء دورة تأهيلهن
النائب العام يلتقي عضوات النيابة عقب انتهاء دورة تأهيلهن
النائب العام يلتقي عضوات النيابة عقب انتهاء دورة تأهيلهن
النائب العام يلتقي عضوات النيابة عقب انتهاء دورة تأهيلهن
النائب العام يلتقي عضوات النيابة عقب انتهاء دورة تأهيلهن
النائب العام يلتقي عضوات النيابة عقب انتهاء دورة تأهيلهن
النائب العام يلتقي عضوات النيابة عقب انتهاء دورة تأهيلهن

الكلمات المفتاحية

مسرح جريمة النيابة العامة النيابة النائب العام

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