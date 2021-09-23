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وزيرة الصحة تكشف سبل التعاون مع ألمانيا في توفير اللقاحات والمعدات الطبية

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 11:24 ص
هالة زايد
هالة زايد
منى صموئيل
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ان مصر استقبلت 2.3 مليون جرعة لقاح كورونا استرازينيكا كهدية من ألمانيا.

وأضافت، خلال مؤتمر صحفي مع السفير الألماني لدى مصر، لاستعراض سبل التعاون بين البلدين لتوفير لقاحات فيروس كورونا، منذ قليل، بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني بالعباسية، أنه يوجد تعاون كبير بين مصر وألمانيا، وخاصه في مجال، توفير اللقاحات، من شركة بيونتك الألمانية للأدوية، التي طورت أحد أول اللقاحات لمكافحة كوفيد19-، والأجهزة الطبية، وسيارات الإسعاف.

وأشارت إلى أن جميع عربات الإسعاف المصرية، ألمانية الصنع من شركتي مرسيدس وفولكس فاجن، والأجهزة الطبية وخاصه بمجال أجهزة الأشعة من شركة سيمنز.

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وزيرة الصحة هالة زايد فيروس كورونا سفير المانيا

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