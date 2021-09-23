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قبل انطلاق الدراسة.. وزيرة الصحة توجه رسالة عاجلة إلى أولياء الأمور
الخميس 23/سبتمبر/2021 - 11:25 ص
هدى عبدالرازق
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن مصر قاربت على الانتهاء من تطعيم 3.4 مليون موظف بالجهاز الإداري للدولة بلقاح كورونا.
وأشارت "زايد"، خلال مؤتمر صحفي لكشف أخر مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر، إلى أن مصر أيضا قاربت على الانتهاء من تطعيم 1.6 شخص من العاملين بوزارة التربية والتعليم من معلمين وإداريين، فضلا على أن التطعيم متاح لأولياء الأمور، معلقة: "لو عندي أولاد أتوجه لأي مركز تطعيم واحصل على اللقاح.. يوجد شق على المواطن.. احمي أولادك اللي هيروحوا المدرسة".
وعن تطعيم طلاب المدارس الثانوية والإعدادية، أوضحت وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، أنه سيتم تطعيم هذه الفئات قريبا، وسيتم البدء أولا بطلاب المرحلة الثانوية.