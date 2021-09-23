حماية المستهلك يكشف عن جهوده فى ضبط الأسواق وحماية المواطنين من البضائع المغشوشة

كشف جهاز حماية المستهلك برئاسة ايمن حسام، عن نجاح عدد من فروع الجهاز داخل مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية خلال الفترة الماضية، في شن حملات دورية لضبط الأسواق وتشديد الرقابة على البضائع المتداولة ، أسفرت عن ضبط العديد من المخلفات، و كميات كبيرة من البضائع الغير مطابقة للمواصفات وتضر بصحة الإنسان، وإغلاق مراكز طبية غير مرخصة.

وشملت الحملات التى قام بها الجهاز عن ضبط فرع المنوفية ، 10 طن دهن نباتى مجهول المصدر و 5 طن مواد خام لتصنيع البلاستك مجهول المصدر، كما تم تحرير عدد (12) محضر ضد عدد من المحلات التجارية لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم إصدار فواتير قانونية ، ونجح فرع القليوبية فى ضبط عدد 3250 قرص أدوية أنواع مختلفه وعدد 7 أجهزه علاجيه خاصة بوزارة الصحة والسكان وغير مصرح ببيعها، بالإضافة إلي عدد 440 قرص أدوية أنواع مختلفه مهربه وكمية من الدواء غير مسجل بوزارة الصحة والسكان ومجهول المصدر، كما تم تحرير عدد ثلاث محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم إصدار فواتير ضريبيه.

وقام فرع الدقهلية ، بضبط محل مستلزمات تكييف وتبريد وتم التحفظ على عدد ١٠٠ شمعة فلاتر مياه وعدد ٤ فلاتر مياه ثلاث مراحل، تم تحرير محضر ضد مصنع منظفات لاستخدامه خامات مجهولة المصدر والتحفظ على ٤٥٠٠ لتر كلور و ١٠٠٠ كجم صابون سائل وعدد ١٠ شكائر من سماد زراعي سلفات الماغنسيوم زنة الشيكارة ٢٥كجم وعدد ٢٠ جركن صابون سائل و ٤٠٠ كجم كلور وعدد ٢٠ شيكارة مسحوق الغسالات العادية بإجمالي ٢٠٠ كجم، كما تم تحرير عدد 18 محضر ضد عدد من المحلات التجارية لعدم الالتزام بالأسعار المعلن عنها وعدم وجود تصريح بالأوكازيون وعدم حمل شهادة صحية ، واسفرت مجهودات فرع الشرقية عن ضبط طن ونصف هياكل دجاج وكمية من الأسماك المجمدة وبانية دجاج وكمية من لحم مفروم غير صالح للأستهلاك الآدمي ، كما تم ضبط كمية من اللحوم لدي بعض محلات الجزارة للذبح خارج المجازر الحكومية، كما تم تحرير عدد(22) محضر لبعض المحلات لحيازتها منتجات مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن الأسعار .

وفي البحيرة تمكن فرع الجهاز هناك من ضبط 10 طن مخلل و 300 كجم ملح سياحات و 200 كجم جبنة موتزريلا و 438 عبوة مواد غذائية وكمية من الكبدة مجهولة المصدر ، كما تم ضبط عدد 870 قرص أدوية خاصة بوزارة الصحة والسكان غير مسموح بتداولها ومجهولة المصدر، كما تم غلق أربعة أكاديميات لتعليم التمريض بدون ترخيص .

وأصدر فرع الإسكندرية أصدار قرار غلق الإداري لعدد أربعة مراكز طبية لمزاولتهم النشاط بدون ترخيص وأنتحال صفه طبيب وضبط كميات من الأدوية المهربة ومجهولة المصدر، كما تم ضبط عدد أربعة محال تجارية للملابس والأحذية لقيامهم بالإعلان عن تخفيضات دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة كما تم ضبط كميات من المنتجات مستوردة ومحلية الصنع بدون مستندات.

كما تم الغلق الإداري لعدد تسعة محال تجارية ومطعم وكافتيريا ومخبز سياحي ومصنع ملابس ومركز خدمه لمزاولتهم النشاط التجاري بدون ترخيص، وضبط فرع الأسماعلية كمية كبيرة من علب السجائر المقلدة كصناعة مصرية، وكمية من السجائر مجهولة المصدر، كما تم ضبط عدد من زجاجات الفنيك المغشوشة والمقلده لعلامه تجارية مشهورة ، بالإضافة إلى تحرير عدد أربعة محاضر لمحلات تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادات صحية .

ونجح فرع السويس في ضبط كمية من السجائر المستوردة مجهولة المصدر وغير خالصة الجمارك، وكمية من المواد الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية معروضة للبيع، كما تم تحرير ست محاضر لمحلات تجارية لعدم حمل شهادات صحية، وقام فرع جنوب سيناء بضبط كمية من الشيكولاتة المخالفة للمواصفات القياسية بالإضافة إلي سجائر مجهولة المصدر، كما تم تحرير عدد خمس محاضر لمحلات تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادات صحية.