السفير الألماني: سندعم مصر في تصنيع لقاحات كورونا محليا

قال السفير الألماني بالقاهرة فرانك هرتيمان، إن الحكومة الألمانية تتابع الجهود الكبيرة التي تقوم بها مصر لتوفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وتصنيعها محليا.



وأكد هرتيمان، في المؤتمر الصحفي الذي يعقد الآن لاستعراض سبل التعاون بين البلدين لتوفير لقاحات فيروس كورونا، بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني بالعباسية، أن بلادة تدعم الحكومة المصرية في تصنيع لقاحات كورونا.



وأشار إلى أن عملية نقل وتوزيع اللقاحات هي عملية صعبة جدا وتحتاج العديد من الجهود، لذلك سوف تدرس ألمانيا في المرحلة المقبلة توفير اللقاحات لعدد من الدول الأخرى الأكثر احتياجا.



وكانت أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، استقبال مليون و500 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد، من انتاج شركة " أسترازينيكا"، امس الأربعاء، بـ مطار القاهرة الدولي، مقدمة من الحكومة الألمانية، بحضور الدكتور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والسفير الألماني بالقاهرة "فرانك هارتمان"، وذلك في إطار خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات للمواطنين للحفاظ على مكتسبات التصدي للجائحة.



