فجرت تقارير صحفية مفاجأة مدوية بخصوص قضية الدولي التونسي حمدي النقاز لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، والتي انتصر فيها الزمالك مؤخرًا وحصل على حكم بعدم أحقية اللاعب في الحصول على أي تعويض.





مفاجأة مدوية في قضية النقاز مع الزمالك





وذكرت التقارير أن الإيطالي سلفادوري محامي الزمالك في تلك القضية عندما علم بنية الزمالك في إبرام تسوية مع النقاز، قام بإرسال خطاب على إيميل نادي الزمالك الرسمي وطالب الإدارة وقتها بعدم إبرام الصفقة.





وأوضحت التقارير أن المحامي الإيطالي طلب من الزمالك وقتها الانتظار حتى صدور الحكم وعدم إبرام الصفقة.

ولم تهتم إدارة الزمالك بخطاب المحامي الإيطالي وفضلوا التعاقد مع النقاز، وإجراء التسوية مع اللاعب بسبب خوفهم من صدور حكم ضد النادي واعتقادهم أن موقف النادي صعب للغاية.





وأصدرت محكمة الكاس قرارها بالأمس في القضية بعدم أحقية النقاز في الحصول على أي تعويض مالي من النادي.