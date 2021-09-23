الطالع الفلكى الخَمِيس 23/9/2021..الرّزق المَقْسُوم!













*القمر فى الرّبع الثّالث ، القمر فى الحَمَلْ ، ويدخل الثّور فى الثّانية و38 دقيقة ظهراً بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الحُوت ، ودَخَلَ الحَمَلْ فى الثّالثة و13 دقيقة فجر اليوم بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الميزان من 22 سبتمبر - 23 أكتوبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج العذراء من 16 سبتمبر - 17 أكتوبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الزّبرَة من 20 سبتمبر - 2 أكتوبر.





اليوم 13 تُوت قبطى ، 23 أيْلُول رُومى ، 16 صَفَر، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى:-تِلائِى اللى واخد عشر أرَاريط مال على سبعة صحة زائد زُوجة صالحة على إتنين علم وأربعة راحة بال.(حسين الشربينى من فيلم جرى الوحوش-1987)





*القمر فى الحَمَلْ "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*اليوم 23 سبتمبر

يوافق ذكرى ميلاد المُطرب العالمى الإسبانى خُوليو إغلاسياس ليتم 78 سنة ، إغلاسياس تعنى المعبد وتُشير للقب خوليو العائلى والذى حصل عليه من جهة الأم "لاكويفا" ترجمتها أصحاب الكهف فى إشارة للجوء أجداد خوليو اليهود من جهة والدته للإختباء فى الكهوف بعد سقوط الحكم العربى هرباً من بطش محاكم التفتيش ، والده طبيب أمراض نساء وتوليد ووالدته رَبّة منزل ،خوليو حاصل على درجة الآداب من جامعة كيمبردج بالإضافة إلى ليسانس الحقوق من جامعة مدريد ، كان حارس مرمى فريق ريال مدريد لكرة القدم واعتزل اللعب بعد تعرضه لحادث مرور مأساوى وكسور شديدة فى القدمين وأسفل عموده الفقرى واضطر للجلوس على كرسى متحرك لسنتين وعلاج طبيعى لعدة سنوات لاحقة ، جيتار أهدته له مُمرضة كان فاتحة خير عليه ليحترف الغناء ، زوجته الأولى صحفيّة من الفلبين من أصول النبلاء الأثرياء بجذور إسبانية أثناء حكم الإسبان لجزر الفلبين التى تسمّت على إسم الملك الإسبانى فيليب ،له منها ولدان وبنت أحدهما يكون المُطرب الشاب إنريكو إغلاسياس ، منذ العام 1969 أصدر نحو 80 ألبوم غنائى وثروته قُدّرت بـ 300 مليون دولار ، توفّى والده بالعام 2005 ووالدته بالعام 2002 ، قبل وفاة والد خوليو بأسبوع رُزِقَ بإبنته روث وقبلها جيمى أخويْ لخوليو،هذه هى الأسماء المُسَاويَة للقِيَم الحسابيّة لإسم خوليو خوسيه إغلاسياس دى لا كويفا وإسم الشهرة خوليو إغلاسياس مع التنبيه أنها لاتعنى صفاتاً تتواجد فيه بالضرورة لكنها نتيجة لعمليات حسابيّة رياضيّة لا أكثر.





(طاقة نفسيّة)،(إبن الصّباح/لقب الشيطان قبل اللعن)،(أفعى شجرة الغواية)، (أبويْن سعيديْن للغاية)،(وعُود زائفَة)،(صوت المُوسيقى)،(يجلب الخيال للأرض) ،(مُنغمس فى الحُبّ)،(ساحرمن سالم/مدينة أمريكيّة مشهورة بالشعوذة)،(يعرف كيف يشوط/كرة بقدمه).





*إخترت لك من قناة يُوتيُوب

باقة من أغانى خوليو إغلاسياس وهى مُترجمة وتنصحنا الأغنية الأخيرة بأن نستمتع بما لدينا من نِعَمْ طالما بالحلال ولا ننظر فى أطباق الآخرين وأرزاقهم فلكلٍ رزقه المقسُوم فى هذا الدّنيا.





1-لا امتلكك ولا أستطيع نسيانك ، من روائع ، خوليو اكليسياس

2-أنا لم اتغير . رائعة خوليو أكليسياس . مترجمة

3-ستضحك يوماً وتبكي في آخر . رائعة خوليو أكليسياس

4-أما ان تحبيني أو تتركيني . رائعة خوليو أكليسياس

5-قريبة جداً مني . من روائع . خوليو أكليسياس

6-أنا بحاجة أليك . مترجمة رائعه خوليو اكليسياس

7-أحضني . من روائع خوليو اكليسياس

8-رائعه خوليو اغليسياس الحب

9-أستمتع بالحياة . من روائع خوليو أكليسياس









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: طاقة مُرتفعة عليك تفريغها فى أداء واجباتك الزوجيّة إن كنت مُتزوّجاً ، أو مُمارسة رياضة بدنية إن كنت عازباً.





برج الثور: لاتُجبر نفسك على الدخول لمكان أو موقف لاترتاح له لمجرّد إرضاء الآخرين، خصوصاً إن أنطوى على شبهة ، درهم وقاية.





برج الجوزاء: إرضاء الناس غاية لاتُدرك وهى سُنّة الحياة لإختلاف الناس وطبائعهم ، لكن الحلّ الوَسَط المُنَاسِب للجميع مُمكن إن توفرت النيّة الطيبة والمرونة.





برج السّرطان: لاتُعطِ الأمان خاصةً لصديق يعرف نقاط ضعفك ، قد ينقلب الصديق يوماً عدواً مُتسلّحاً بأدق أسرارك ، حرّص من أخوك.





برج الأسد: إبتعد عن السخرية والغمز واللمز بشأن عيوب الآخرين خاصةً زوجتك ، العيوب هى التى تثبت أننا بشر، فأنت لست كامل الأوصاف.

برج العذراء: فى العمل فالخط المُستقيم والإبتعاد عن الفهلوة أوالمراوغة هو الأسلوب الأفضل لحمايتك من زُملاء سيّئى النيّة،إمشىِ عِدِلْ يِحْتَار عَدوّكْ فِيك.





برج الميزان: فرصة لوظيفة أو عمل إضافى تحتاجه أسرتك ،إستمع لنصائح شيوخ العائلة وربّما كانت الفرصة من خلال واحدٍ منهم تهمّه مصلحتك.





برج العقرب: قد تُتاح لك الفرصة لسداد ديون غارم أو مُحتاج والتى قد تكون صغيرة بالنسبة لك وثقيلة على المُحتاج ، فلا تبخل.





برج القوس: ترغب فى شرب كوب من المياه لتفاجأ أنّه من الجاز، تأكد من طبيعة الأشياء والأشخاص قبل منحهم ثقتك، فالصفيح أكثر لمعاناً من الذهب.





برج الجدى: مُختصر مفيد لإيصال وجهة نظرك لغيرك، من قَلّ كلامه قَلّ خطؤه ، معادلة بسيطة لكن مردودها كبير، بمشيئة الله تَعَالى.





برج الدّلو: قد يرغب كل من حولك بمساعدتك بمحبّة دون مقابل فكن لطيفاً خفيفاً فى طلباتك، إن كان حبيبك عسل.





برج الحوت: وقت مُناسب للبحث عن وظيفة إضافيّة لكسب بعض القروش الحلال ولو كانت قليلة ، فكّر بإحتراف هوايتك التى تبرع فيها بجانب وظيفتك.







