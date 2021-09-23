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مفاجأة.. كامافينجا يُطيح بالبلجيكي هازارد خارج تشكيلة ريال مدريد

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 11:31 ص
كامافينجا
كامافينجا
الفجر الرياضي
أجرت صحيفة "ماركا" الإسبانية استطلاع رأي على موقعها الالكتروني من أجل الحصول على رأي جماهير ريال في اللاعب الذي سيتم استبعاده من تشكيلة الفريق لحساب مشاركة الفرنسي إدواردو كامافينجا بعد مطالبات الجماهير بمشاركته في الفترة المقبلة.

كامافينجا يُطيح بالبلجيكي هازارد خارج تشكيلة الريال
وجاء في صدارة نتائج استطلاع صحيفة "ماركا" الإسبانية البلجيكي هازارد والذي طلب 44% من الجماهير استبعاده من التشكيلة لحساب كامافينجا، فيما اختارت نسبة 23% الإطاحة بـ مودريتش لصالح اللاعب الفرنسي.

بينما اختارت نسبة 20% لاعب خط الوسط البرازيلي كاسيميرو، وجاءت النسبة الأقل لصالح الأوروجواياني فالفيردي وهي 13% فقط.

ترتيب ريال مدريد في الدوري الإسباني
يحتل فريق ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 13 نقطة متأخرا بفارق نقطة عن فريق أتليتكو مدريد صاحب الصدارة برصيد 14 نقطة.

الكلمات المفتاحية

هازارد كامافينجا ريال مدريد

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