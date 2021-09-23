عاجل من وزيرة الصحة بخصوص ذروة الموجة الرابعة من فيروس كورونا

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن ١٠٠% من لقاحات كورونا في مصر معتمدة من منظمة الصحة العالمية، وهناك مباحثات مع موديرنا ونتواصل مع بيوتنيك لأنها اخترعت لقاح فايزر.





وأضافت، خلال مؤتمر صحفي مع السفير الألماني لدى مصر، لاستعراض سبل التعاون بين البلدين لتوفير لقاحات فيروس كورونا، بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني بالعباسية، أن عدد وفيات كورونا في الموجة الرابعة اقل بالنسبة لموجات فيروس كورونا السابقة بسبب لقاحات كورونا.





ولفتت إلى أننا نتوقع الذروة خلال 3 الى 4 أسابيع من الآن ونتمنى أن تمر بخير.



