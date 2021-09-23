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عاجل من وزيرة الصحة بخصوص ذروة الموجة الرابعة من فيروس كورونا
الخميس 23/سبتمبر/2021 - 11:35 ص
منى صموئيل
قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن ١٠٠% من لقاحات كورونا في مصر معتمدة من منظمة الصحة العالمية، وهناك مباحثات مع موديرنا ونتواصل مع بيوتنيك لأنها اخترعت لقاح فايزر.
وأضافت، خلال مؤتمر صحفي مع السفير الألماني لدى مصر، لاستعراض سبل التعاون بين البلدين لتوفير لقاحات فيروس كورونا، بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني بالعباسية، أن عدد وفيات كورونا في الموجة الرابعة اقل بالنسبة لموجات فيروس كورونا السابقة بسبب لقاحات كورونا.
ولفتت إلى أننا نتوقع الذروة خلال 3 الى 4 أسابيع من الآن ونتمنى أن تمر بخير.
واستقبلت مصر مليون و500 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد، من انتاج شركة " أسترازينيكا"، مساء امس الأربعاء، بـ مطار القاهرة الدولي، مقدمة من الحكومة الألمانية، بحضور الدكتور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والسفير الألماني بالقاهرة "فرانك هارتمان"، وذلك في إطار خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات للمواطنين للحفاظ على مكتسبات التصدي للجائحة.