وزيرة الصحة تناشد المواطنين بالإسراع في تلقي لقاح كورونا

قدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، الشكر لـ المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على اسهامتها على مدى 16 عامًا، في مجال السياسة العالمية، والعلاقة الوطيدة التي أثرت بشكل إيجابي في العلاقة بين الحكومتين المصرية والألمانية، معقبة: "المستشارة ميركل قدوة كبيرة للقيادة في العالم أجمع وليست على مستوى السيدات فقط".



وأضافت زايد خلال مؤتمر صحفي مع السفير الألماني لدى مصر، لاستعراض سبل التعاون بين البلدين لتوفير لقاحات فيروس كورونا، بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني بالعباسية، أن مبادرة "معًا نطمئن" تعمل على تشجيع المواطنين على تلقي لقاحات كورونا، مضيفة أن المبادرة كانت لمدة 10 أيام فقط، ولكن تم مدها لمدة شهر.



وتابعت وزيرة الصحة أن المبادرة أُطلقت في 21 محافظة، وسجلت أكثر من 50 ألف مواطن خلال أسبوع فقط، مناشدة المواطن المصري بالإسراع على تلقي اللقاح سواء كان من كبار السن، أو الشباب.