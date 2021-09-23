عاجل.. الصحة تتعاقد على 1000 سيارة إسعاف و1000 عيادة متنقلة مع ألمانيا

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن العلاقة بين مصر والشركات الألمانية المتخصصة في مجال الأدوية علاقة قوية، وهناك تعامل قوي مع عدد منها.



وأوضحت زايد، خلال مؤتمر صحفي مع السفير الألماني لدى مصر، لاستعراض سبل التعاون بين البلدين لتوفير لقاحات فيروس كورونا، بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني بالعباسية، أنها ستقوم بزيارة لألمانيا آخر الشهر الجاري لبحث سبل التعاون بين البلدين في العديد من الموضوعات الخاصة بمجال الصحة والحصول على أحدث الأجهزة الطبية.



وأعلنت وزيرة الصحة عن التعاقد مع شركة «مرسيدس» الألمانية على توريد 1000 سيارة إسعاف و1000 عيادة متنقلة مجهزة بكافة المعدات الطبية للعمل ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة».