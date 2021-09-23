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اليوم.. نجوى كرم تحيي حفلاً غنائياً في مهرجان جرش

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 11:52 ص
نجوى كرم
نجوى كرم
بسمة عادل
تستعد الفنانة نجوى كرم اليوم الخميس لإحياء حفلاً غنائياً في فعاليات الدورة الـ 35 لمهرجان جرش بالأردن .

وفي سياق آخر طرحت الفنانة نجوى كرم مؤخرًا أغنية "مغرومة 2"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية تمت تصويرها على طريقة الفيديو كليب بتوقيع المخرج حسن غدار، وحمل الكليب مفاجأة للجمهور وهو ظهور الفنان السورى معتصم النهار ضيف شرف بنهايته.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نجوى كرم أغنية "ساحر قلوب"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات عامر لاوند، ألحان على حسون، توزيع دانى حلو.

الكلمات المفتاحية

نجوى كرم مهرجان جرش الأردن

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