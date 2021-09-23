"نجوم إف إم" تشارك"بانوراما FM" و"دلتا FM" الاحتفال باليوم الوطني السعودي الـ91

و"دلتا إف إم"، اليوم الخميس 23 سبتمبر.



يبدأ البث المشترك على الهواء بين الإذاعات الساعة الخامسة مساء اليوم حتى الساعة السادسة، من مصر، ولبنان، والسعودية، كما يتم البث من خلال تطبيق إذاعات MBC.



ويقدم البث المشترك: مروان قدري من إذاعة «نجوم إف إم» مع إيلي مرهج لـ" د لتا إف إم" من لبنان و"بانوراما إف إم" من السعودية، وهي إحدى إذاعات مجموعة MBC.



وتحتفل المملكة العربية السعودية باليوم الوطني لتوحيد المملكة في 23 سبتمبر من كل عام.

تشارك إذاعة "نجوم إف إم" في الاحتفالات باليوم الوطني السعودي الـ91، من خلال التواجد ضمن أضخم بث إذاعي مشترك مع "بانوراما إف إم"