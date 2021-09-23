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وزيرة الصحة تعلن افتتاح خط ثاني بفاكسيرا سينوفاك بالعجوزة لدعم أفريقيا

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 11:52 ص
هالة زايد
هالة زايد
منى صموئيل
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه سيتم افتتاح خط انتاج ثاني، بمصنع فاكسيرا سينوفاك العجوزة، لتوفير أكبر عدد من اللقاحات، لدعم دول أفريقيا، بالإضافة إلى مصنع بقدره مليار جرعة من فاكسيرا سينوفارم الصيني.

وأضافت وزيرة الصحة، خلال مؤتمر صحفي مع السفير الألماني لدى مصر، لاستعراض سبل التعاون بين البلدين لتوفير لقاحات فيروس كورونا، بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني بالعباسية، انه تم تطعيم، 3.4 مليون مواطن بالمنظومة الحكومية، بالإضافة الي 1.4 جرعه بالعاملين بالمنظومة التعليمية.

الكلمات المفتاحية

وزيرة الصحة هالة زايد لقاح كورونا فيروس كورونا

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