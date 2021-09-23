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وزيرة الصحة تكشف سبب رفع بريطانيا اسم مصر من القائمة الحمراء (فيديو)

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 11:53 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، تفاصيل رفع اسم مصر من قائمة السفر الحمراء البريطانية، مشيرة إلى أن التقييم البريطاني للوضع الوبائي لفيروس كورونا لا يعتمد على أعداد الإصابات فقط، ولكنهم ينظرون أيضا إلى أعداد اللقاحات المتوفرة لدى الدولة.

وأشارت "زايد"، خلال مؤتمر صحفي لكشف أخر مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر، إلى أن الحكومة البريطانية عندما شهدت إطلاق مصر حملة وطنية كبير لتطعيم المواطنين، فضلا عن زيادة عدد مراكز التطعيم إلى 850 مركز، والتوجه لتصنيع اللقاحات محليا، فأن متخذي القرار في بريطانيا شعروا بارتياح ورفعوا اسم مصر من القائمة.

ووجهت التحية للحكومة البريطانية لهذه الخطوة والتي تعيد سهولة الحركة بين مصر وبريطانيا، لافتة إلى أن الحكومة البريطانية أهدت مصر 300 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا منذ نحو أسبوعين.

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