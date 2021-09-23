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عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة جديدة عن تخفيض عقوبة شيكابالا

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 11:52 ص
شيكابالا
شيكابالا
محمد الصو
أعلن الإعلامي أحمد شوبير، نية مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، اتخاذ قرار جديد تجاه عقوبة الاتحاد المصري ضد محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الفريق.

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة جديدة عن تخفيض عقوبة شيكابالا
وأوضح شوبير، أن لجنة الزمالك سوف تعقد اجتماعًا لليوم الخميس، ومن المنتظر أن تعلن فيه اللجوء إلى مركز التسوية والتحكيم باللجنة الأولمبية أولا بشأن الاعتراض على عقوبة إيقاف محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأبيض من جانب لجنة التظلمات باتحاد الكرة.

وتابع: "حال عدم تخفيض العقوبة ستتجه إدارة النادي الأبيض إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا والمحكمة الرياضية للتظلم على العقوبة".

وكانت لجنة التظلمات باتحاد الكرة برئاسة عادل الشوربجي، أعلنت تقليص عقوبة إيقاف محمود شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى 8 مباريات وغرامة مادية بقيمة 250 ألف جنيه بدلًا من الإيقاف 8 شهور، وغرامة 500 ألف جنيه.

واختتم شوبير: "الزمالك يرفض إيقاف شيكابالا 8 مباريات ويرى أن اللاعب لم يخطئ من الأساس ويواصل كل خطوات الاستئناف حتى لو وصل إلى المحكمة الرياضية لإلغاء عقوبة قائده".

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