الجزائر تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات المغربية

أغلقت السلطات في الجزائر، اليوم الخميس، مجالها الجوي أمام الطائرات المغربية، وفقًا لوسائل إعلام أوروبية.

على ما يبدو أن الدول العربية قد أصابها الوباء الخاص بقطع العلاقات، فعلى مدار الساعات الماضية كانت العلاقات مشتعلة بين دولة الجزائر والمغرب وتطور الأمر إلى قطع العلاقات دبلوماسيا.

فأصبحت منطقة الشرق الأوسط على صفيح من نار، وذلك في أعقاب ما يحدث به من أزمات كارثية ومن بينها أزمة سد النهضة بين إثيوبيا ومصر والسودان، وذلك إلى جانب فلسطين وانتهاكات الكيان المحتل وغيرها من الأزمات.

وجاءت الأزمة بين الجزائر والمغرب لتكمل السيناريوهات والأزمات في العالم، إلى أن جاء القرار الرسمي من بلد المليون شهيد وذلك بقطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة المغرب وذلك دون الاضرار بمصالح الشعوب.