Advertisements

الجزائر تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات المغربية

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 11:58 ص
بوابة الفجر
وكالات

أغلقت السلطات في الجزائر، اليوم الخميس، مجالها الجوي أمام الطائرات المغربية، وفقًا لوسائل إعلام أوروبية.

 

على ما يبدو أن الدول العربية قد أصابها الوباء الخاص بقطع العلاقات، فعلى مدار الساعات الماضية كانت العلاقات مشتعلة بين دولة الجزائر والمغرب وتطور الأمر إلى قطع العلاقات دبلوماسيا.

 

فأصبحت منطقة الشرق الأوسط على صفيح من نار، وذلك في أعقاب ما يحدث به من أزمات كارثية ومن بينها أزمة سد النهضة بين إثيوبيا ومصر والسودان، وذلك إلى جانب فلسطين وانتهاكات الكيان المحتل وغيرها من الأزمات.

 

وجاءت الأزمة بين الجزائر والمغرب لتكمل السيناريوهات والأزمات في العالم، إلى أن جاء القرار الرسمي من بلد المليون شهيد وذلك بقطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة المغرب وذلك دون الاضرار بمصالح الشعوب.

أخبار تهمك

الأهلي يحسم مصير موسيماني

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل من وزيرة الصحة بخصوص ذروة الموجة الرابعة من فيروس كورونا

منذ نصف ساعة

عاجل - أول رد فعل من موسيماني تجاه عقوبة الخطيب

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - نجم الأهلي يُفجر أزمة كبرى

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة.. كامافينجا يُطيح بالبلجيكي هازارد خارج تشكيلة ريال مدريد

منذ 36 دقيقة

مفاجأة مدوية بشأن مستقبل الجزيري مع الزمالك

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل - أخر تطورات تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة حول رحيل بيرسي تاو عن الأهلي

منذ يوم

مدرب بلجيكا يحسم الجدل حول خلافة كومان في برشلونة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. حسام البدري يفجر مفاجأة كبرى

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة مدوية في قضية النقاز مع الزمالك

منذ 38 دقيقة

عاجل - كارتيرون يتخذ قرارًا هامًا في الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة جديدة عن تخفيض عقوبة شيكابالا

منذ ربع ساعة

برشلونة يستهدف صفقة نارية من يوفنتوس

منذ ساعة و 6 دقيقة

حصيلة لقاحات كورونا في مصر.. متحدث الصحة يكشف التفاصيل (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

مهند لاشين يكشف مفاجأة في انتقاله للزمالك

منذ حوالي 20 ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:35 ص

عاجل من وزيرة الصحة بخصوص ذروة الموجة الرابعة من فيروس كورونا

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة جديدة عن تخفيض عقوبة شيكابالا

11:52 ص

عاجل.. حسام البدري يفجر مفاجأة كبرى

11:59 م

مفاجأة مدوية في قضية النقاز مع الزمالك

11:29 ص

عاجل - نجم الأهلي يُفجر أزمة كبرى

08:01 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements