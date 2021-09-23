Advertisements

أمر غريب.. تعليق ناري من شوبير على إعلان عقوبة الجهاز الفني للأهلي

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 12:01 م
موسيماني
موسيماني
محمد الصو
أبدى الإعلامي أحمد شوبير اندهاشه الشديد من خطوة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب تجاه بيتسو موسيماني المدير الفني، عقب خسارة لقب السوبر المصري.

وأوضح شوبير، أنه مندهش بشكل غريب من إعلان مجلس إدارة النادي الأهلي عن توقيع عقوبات مالية على الجهاز الفني للفريق، وأن ذلك الأمر قد يفقد من هيبة الجهاز الفني والإداري أمام اللاعبين.

وتابع عبر برنامجه الإذاعي: "هذا الأمر لم يكن يحدث في وقت سابق عندما تم توقيع عقوية مالية ضد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأحمر سبب ظهوره في أحد البرامج الرمضانية لم يتم الإعلان عنها رسميا من جانب مجلس إدارة الأهلي".

وأضاف: "إعلان العقوبة بشكل علني ضد الجهاز الفني لفريق الأهلي أمر غريب وقد يتسبب في فقدان هيبة الجهاز أمام اللاعبين، بالإضافة إلى التقارير الصادرة من جنوب أفريقيا التي أكدت أن موسيماني، غاضب من توقيع العقوبة ضده بشكل مبالغ فيه وأن خصم 300 ألف جنيه من مستحقاته مبلغ كبير".

واختتم: "إعلان العقوبة جاء كنوع من قرصة الودن إلى المدير الفني، من أجل تصحيح أوضاع الفريق قبل انتهاء فترة العسل بين الطرفين".

الكلمات المفتاحية

موسيماني شوبير خسارة السوبر الاهلي

أخبار تهمك

برشلونة يستهدف صفقة نارية من يوفنتوس

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل من وزيرة الصحة بخصوص ذروة الموجة الرابعة من فيروس كورونا

منذ 34 دقيقة

مفاجأة مدوية في قضية النقاز مع الزمالك

منذ 40 دقيقة

حصيلة لقاحات كورونا في مصر.. متحدث الصحة يكشف التفاصيل (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

مدرب بلجيكا يحسم الجدل حول خلافة كومان في برشلونة

منذ أقل من ساعتين

عاجل - أول رد فعل من موسيماني تجاه عقوبة الخطيب

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - أخر تطورات تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة.. كامافينجا يُطيح بالبلجيكي هازارد خارج تشكيلة ريال مدريد

منذ 38 دقيقة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة حول رحيل بيرسي تاو عن الأهلي

منذ يوم

عاجل - كارتيرون يتخذ قرارًا هامًا في الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. حسام البدري يفجر مفاجأة كبرى

منذ حوالي 12 ساعة

مهند لاشين يكشف مفاجأة في انتقاله للزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي يحسم مصير موسيماني

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة جديدة عن تخفيض عقوبة شيكابالا

منذ 17 دقيقة

مفاجأة مدوية بشأن مستقبل الجزيري مع الزمالك

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل - نجم الأهلي يُفجر أزمة كبرى

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

ترشيح 40 لاعبا للانضمام للمنتخب الأوليمبي

تعليق نادر السيد على أزمة انضمام مصطفى شوبير إلى المنتخب الأوليمبي

أحمد شوبير: بعض نجوم بيراميدز يرغبون في الإنضمام للأهلي

أول تعليق من مصطفى شوبير على إستبعاده من أولمبياد طوكيو

شوبير يعلن انتقال نجم الأهلي إلى بيراميدز

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:52 ص

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة جديدة عن تخفيض عقوبة شيكابالا

عاجل من وزيرة الصحة بخصوص ذروة الموجة الرابعة من فيروس كورونا

11:35 ص

عاجل.. حسام البدري يفجر مفاجأة كبرى

11:59 م

مفاجأة مدوية في قضية النقاز مع الزمالك

11:29 ص

عاجل - نجم الأهلي يُفجر أزمة كبرى

08:01 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements