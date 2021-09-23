أمر غريب.. تعليق ناري من شوبير على إعلان عقوبة الجهاز الفني للأهلي

أبدى الإعلامي أحمد شوبير اندهاشه الشديد من خطوة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب تجاه بيتسو موسيماني المدير الفني، عقب خسارة لقب السوبر المصري.





وأوضح شوبير، أنه مندهش بشكل غريب من إعلان مجلس إدارة النادي الأهلي عن توقيع عقوبات مالية على الجهاز الفني للفريق، وأن ذلك الأمر قد يفقد من هيبة الجهاز الفني والإداري أمام اللاعبين.





وتابع عبر برنامجه الإذاعي: "هذا الأمر لم يكن يحدث في وقت سابق عندما تم توقيع عقوية مالية ضد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأحمر سبب ظهوره في أحد البرامج الرمضانية لم يتم الإعلان عنها رسميا من جانب مجلس إدارة الأهلي".





وأضاف: "إعلان العقوبة بشكل علني ضد الجهاز الفني لفريق الأهلي أمر غريب وقد يتسبب في فقدان هيبة الجهاز أمام اللاعبين، بالإضافة إلى التقارير الصادرة من جنوب أفريقيا التي أكدت أن موسيماني، غاضب من توقيع العقوبة ضده بشكل مبالغ فيه وأن خصم 300 ألف جنيه من مستحقاته مبلغ كبير".





واختتم: "إعلان العقوبة جاء كنوع من قرصة الودن إلى المدير الفني، من أجل تصحيح أوضاع الفريق قبل انتهاء فترة العسل بين الطرفين".



