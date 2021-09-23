الكشف عن موعد عودة نجم برشلونة

كشفت تقارير صحفية تقرير إسبانية، عن موعد الظهور الأول لأنسو فاتي، مهاجم برشلونة الشاب، بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب خلال الأشهر الماضية.





موعد إصابة فاتي مع برشلونة

وتعرض فاتي للإصابة خلال مباراة ريال بيتيس في الليجا، الموسم الماضي، وتحديدًا في شهر نوفمبر 2020، ومن وقتها لم يخض أي مباراة مع الفريق الكتالوني، حيث خضع لثلاث عمليات جراحية.





فاتي يغيب عن مباراة فريقه أمام قادش

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن فاتي لن يسافر مع الفريق إلى قادش، غدًا الخميس، وسيظهر لأول مرة أمام ليفانتي، يوم الأحد المقبل، على ملعب كامب نو.





وأشارت الصحيفة، إلى أن فاتي كان من المفترض أن يكون بصحبة الفريق في مباراة قادش، إلا أن رونالد كومان، المدير الفني، يرفض المخاطرة به واستعجال عودته، مع منحه الوقت الكافي، حتى لاتتجدد إصابته.





وتستهدف إدارة البارسا خلال المرحلة المقبلة، تمديد عقد فاتي والذي ينتهي بنهاية هذا الموسم، علمًا بأن اللاعب لديه بند في عقده يتيح لبرشلونة تمديده من طرف واحد حتى 2024