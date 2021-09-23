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مريم الخشت تكشف لـ"الفجر الفني" عن رأيها في جواز الصالونات

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 12:36 م
مريم الخشت
مريم الخشت
ايه عبد العزيز - مي مرسي تصوير عبير احمد


كشفت الفنانة مريم الخشت لـ"الفجر الفني" عن أسباب تواجدها في العرض الخاص لفيلم "عروستي" مشيرة إلى أن كل فريق العمل أصدقائها المقربين بالإضافة إلى أن فكره العمل لذيذة ونالت إعجابها.

وتحدثت مريم الخشت عن رأيها في جواز الحب والصالونات قائلة:" لماذا لا نربطهم معًا فجواز الصالونات هو هو الحب،يمكن إن اقابل شخصًا قريباً من عائلتي واتزوجه، شخص صاحب والدك وتحبيه". 

كما كشفت عن الأفلام التي رأتها مؤخرًا، قائلة: رأيت فيلم " ماكو" وأعجبني للغاية فهو فيلم تم تصويره تحت المياه بالكامل هذه الفكرة أبهرتني كما أنني رأيت" موسى" وأعجبني رؤية أفلام تشبه الأفلام الأمريكية ". 


يذكر أن العرض الخاص لفيلم " عروستي" قد أقيم يوم الإثنين بأحد المناطق بالسادس من اكتوبر وسط حضور عدد كبير من النجوم أبرزهم: مريم الخشت،حسن أبو الرووس،جوهرة، ميرهان حسين. 

الكلمات المفتاحية

مريم الخشت فيلم ماكو فيلم عروستي الفجر الفني

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