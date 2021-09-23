الداخلية تداهم ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بسوهاج

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في ضبط شخصين بسوهاج لاتهامهما بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها.



أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج قيام (عاملان "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بمنطقة بندر المنشأة)، بإدارة مسكنهما ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية بدون ترخيص والاتجار بها.



عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما بمسكنهما، وبحوزتهما (4 فرد محلى - 2 خزينة طبنجة - أدوات تصنيع - مجموعة من أجزاء أسلحة نارية - مبلغ مالى - هاتف محمول).



وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المضبوطات بقصد تصنيع وإصلاح الأسلحة النارية غير المرخصة والاتجار بها، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الآثم، والهاتف المحمول للاتصال بعملائهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



وجاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم حائزى الأسلحة النارية ومتجريها والقائمين على إدارة ورش تصنيعها.

