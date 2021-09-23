Advertisements

الداخلية تداهم ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بسوهاج

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 12:37 م
الداخلية
الداخلية
هبة عبد الحفيظ
نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في ضبط شخصين بسوهاج لاتهامهما بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج قيام (عاملان "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بمنطقة بندر المنشأة)، بإدارة مسكنهما ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية بدون ترخيص والاتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما بمسكنهما، وبحوزتهما (4 فرد محلى - 2 خزينة طبنجة - أدوات تصنيع - مجموعة من أجزاء أسلحة نارية - مبلغ مالى - هاتف محمول).

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المضبوطات بقصد تصنيع وإصلاح الأسلحة النارية غير المرخصة والاتجار بها، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الآثم، والهاتف المحمول للاتصال بعملائهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وجاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم حائزى الأسلحة النارية ومتجريها والقائمين على إدارة ورش تصنيعها.

الكلمات المفتاحية

وزارة الداخلية مصر سوهاج اسلحة نارية

أخبار تهمك

أمر غريب.. تعليق ناري من شوبير على إعلان عقوبة الجهاز الفني للأهلي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة جديدة عن تخفيض عقوبة شيكابالا

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة مدوية في قضية النقاز مع الزمالك

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل - أول رد فعل من موسيماني تجاه عقوبة الخطيب

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة.. كامافينجا يُطيح بالبلجيكي هازارد خارج تشكيلة ريال مدريد

منذ ساعتين

عاجل - أخر تطورات تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

برشلونة يستهدف صفقة نارية من يوفنتوس

منذ ساعتين و 34 دقيقة

مفاجأة مدوية بشأن مستقبل الجزيري مع الزمالك

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل.. حسام البدري يفجر مفاجأة كبرى

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - نجم الأهلي يُفجر أزمة كبرى

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - كارتيرون يتخذ قرارًا هامًا في الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الزمالك يستقر على بيع صفقة الفريق الجديدة

منذ 35 دقيقة

مهند لاشين يكشف مفاجأة في انتقاله للزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

تفاصيل عقد معلول الجديد مع الأهلي

منذ ساعة

الأهلي يحسم مصير موسيماني

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل من وزيرة الصحة بخصوص ذروة الموجة الرابعة من فيروس كورونا

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية في المنيا

ضبط صاحب شركة لإدارته ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بسوهاج

ضبط متهم يدير ورشة تصنيع أسلحة بسوهاج

ضبط فني تشغيل لتصنيعه أسلحة نارية والإتجار بها بأسوان

ضبط 4 أشخاص وبحوزتهم 11 قطعة سلاح نارى بأسيوط

ضبط ورشة لتعديل وإصلاح وتصنيع الأسلحة النارية والاتجار بها بالمنوفية

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
01:00 م

عاجل.. الزمالك يستقر على بيع صفقة الفريق الجديدة

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة جديدة عن تخفيض عقوبة شيكابالا

11:52 ص

عاجل من وزيرة الصحة بخصوص ذروة الموجة الرابعة من فيروس كورونا

11:35 ص

عاجل.. حسام البدري يفجر مفاجأة كبرى

11:59 م

عاجل - نجم الأهلي يُفجر أزمة كبرى

08:01 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements