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نسرين طافش تهنئ الشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 12:48 م
نسرين طافش
نسرين طافش
بسمة عادل
حرصت الفنانة نسرين طافش على تهنئة الشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني السعودي، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت نسرين طافش صورة لها، ظهرت فيها وهي مُرتدية فستان باللون الأخضر، وتركت شعرها مُنسدلاً، ونسقت مع إطلالتها مكياجاً بالألوان الهادئة، وعلقت عليها قائلة:"كل عام والمملكة العربية السعودية بألف خير بمناسبة اليوم الوطني السعودي".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نسرين طافش مسلسل "المداح" الذي تم عرضه في دراما رمضان الماضي، بطولة حمادة هلال، أحمد بدير، دنيا عبد العزيز، محمد عز، وآخرون، إخراج أحمد سمير فرج.

الكلمات المفتاحية

نسرين طافش مسلسل المداح اليوم الوطني السعودي

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