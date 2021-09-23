الصين ترسل 19 طائرة مقاتلة إلى تايوان في استعراض للقوة

أرسلت الصين 19 طائرة مقاتلة باتجاه تايوان في عرض كبير للقوة، اليوم الخميس، بعد أن أعلنت الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي عزمها على الانضمام إلى مجموعة تجارية في المحيط الهادئ تضم 11 دولة تقدمت الصين بطلب للانضمام إليها.





وقالت وزارة الدفاع بالجزيرة في بيان إن تايوان نشرت قوات دوريات جوية ردًا على الطائرات الصينية وتعقبتهم بأنظمة الدفاع الجوي الخاصة بهم. ومن بين الطائرات المختلفة، التي حلق بعضها في مسار طويل على شكل حرف L، كانت هناك 12 طائرة من طراز J-16 وطائرتان من طراز J-11، بالإضافة إلى قاذفات وطائرة مضادة للغواصات.





أرسلت الصين طائرات مقاتلة باتجاه تايوان بشكل شبه يومي في العام الماضي. وصعدت من مضايقاتها العسكرية للجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي وأرسلت عروضا كبيرة للطائرات المقاتلة بعد أحداث سياسية ترى فيها أنها تتدخل في سيادتها. انقسمت تايوان والصين خلال حرب أهلية عام 1949، لكن تواصل الصين المطالبة بتايوان كجزء من أراضيها. تعارض بكين مشاركة تايوان في الهيئات الدولية.





أعلنت تايوان، اليوم الخميس، أنها تقدمت بطلب للانضمام إلى الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة العابرة للمحيط الهادئ، مما أدى إلى صدام محتمل آخر مع بكين.



