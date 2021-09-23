الزراعة: ضبط 710 طن اعلاف مجهولة المصدر

أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الخميس، ضبط 710 طن أعلاف مجهولة المصدر بمحافظة البحيرة، ضمن حملاتها التى تقوم عليها للتأكد من جودة الأعلاف واتباع السليبة السليمة لتخزينها.



وأوضحت الوزارة في بيان أنه وردت معلومات عن وجود عدد مصنعين ومخزنين لإنتاج وتخزين الأعلاف وإضافاتها بطريق مصر إسكندرية الصحراوى يعملون بدون ترخيص من وزارة الزراعة، وتقوم بإنتاج أعلاف غير مسجلة بالوزارة, فقد تم التنسيق بين كل من (قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، المركز الاقليمى للاغذية والاعلاف, ومديرية أمن البحيرة ومديرية الزراعة المختصة بالنوبارية)، وقد داهمت القوة المصانع والمخازن.

وأكدت الوزارة، أنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة من المواد الخام الداخلة فى صناعة الأعلاف مجهولة المصدر وكذلك مخاليط الأعلاف وإضافاتها الغير مسجلة بوزارة الزراعة وبدون اية بيانات والتى تجاوزت الـ 710 طن وعشرة ألاف لتر وقد تم احالة الامر الى النيابة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المضبوطات والواقعة.