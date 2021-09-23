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المؤتمر الخامس للجنة المقبلين على الزواج في "أرض الفرح"

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 12:46 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
ماريان ناجى

أقامت لجنة المقبلين على الزواج المتفرعة من لجنة الأسرة بالمجمع المقدس،، مؤتمرها الخامس لإيبارشيات الوجه البحري، بعنوان "شريك الحياة" في بيت "أرض الفرح" التابع لإيبارشية الزقازيق ومنيا القمح.

حضر المؤتمر من أحبار الكنيسة، إلى جانب صاحبي النيافة الأنبا تيموثاوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح مضيف المؤتمر، والأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية ومقرر لجنة المقبلين على الزواج، نيافة الأنبا باڤلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه بالإسكندرية.

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بوابة الفجر الفجر ارض الفرح

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